В Україні після перемир'я може початися громадянська війна - Залужний

Після ймовірного завершення російсько-української війни повернуться додому і перейдуть у статус ветеранів близько 1 млн захисників.

В Україні після перемир'я може початися громадянська війна / Колаж: Главред, фото: 33 окремий штурмовий полк Сухопутних військ, Офіс президента

Що сказав Валерій Залужний:

Люди з бойовим досвідом і зброєю в руках стають вразливими

Нехтування адаптацією ветеранів несе серйозні ризики

Ексголовнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний попередив, що повернення українських захисників додому після ймовірного перемир'я стане новим викликом для суспільства. Недостатня увага до потреб ветеранів може створити загрози національній безпеці.

Попередження Залужного про ризики громадянської війни в Україні, висловлені 16 грудня на форумі "Ветерани як новий політичний суб'єкт: правила взаємодії для воєнної України", передає канал "Новости.Live".

Залужний зазначив, що після ймовірного завершення російсько-української війни повернуться додому і перейдуть у статус ветеранів близько 1 млн захисників, що створить виклики і для держави, і для цивільного населення, і для самих ветеранів.

"Війна, на жаль, ще не завершилася, а нас уже хтось зробив ворогами. Це вже сьогоднішні реалії, те, що ми бачимо. А що ж може бути завтра? Треба розуміти, що опинившись в умовах, наприклад, різкого скорочення доходів, відсутності роботи, відсутності житла, можливостей реалізувати себе в суспільстві та в сім'ї, люди з бойовим досвідом і зброєю в руках стають уразливими перед всілякими провокаціями та спокусою легких грошей", - сказав посол.

За словами Залужного, нехтування адаптацією ветеранів несе такі серйозні ризики, як зростання злочинності на вулицях, про що свідчить досвід Другої світової війни та війни в Афганістані з "лихими дев'яностими", політична дестабілізація та загрози національній безпеці аж до громадянської війни.

Валерій Залужний / Главред - інфографіка

Заяви Залужного - головне

Раніше Залужний заявляв, що Росія почала планомірну підготовку до повномасштабної війни проти України ще з середини 2019 року, розгортаючи війська вздовж кордонів і нарощуючи військовий бюджет.

Як повідомляв Главред, військові операції й надалі залишаються важливим інструментом для досягнення політичних цілей, але вони вже не є вирішальною або фінальною стадією. Дії росіян спрямовані на створення внутрішньої напруги в Україні, виснаження нашого людського ресурсу і нанесення значних фінансових витрат. Про це заявив Валерій Залужний.

Країні-агресору не потрібні окуповані території. Метою номер один для РФ є Україна з її суб'єктністю і незалежністю та всіма потенціалами, яка має стати воротами до Європи. Про це заявив Валерій Залужний.

Про персону: Валерій Залужний Валерій Федорович Залужний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) - український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019-2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України - перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу - перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009-2012). 23 травня 2022 року увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 року за версією журналу Time, а в жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. Посол України у Великій Британії. Приступив до виконання обов'язків посла 11 липня 2024 року.

