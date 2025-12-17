Рус
"Взяв пакет зі сміттям": Козловський розкрив, як розплачувався з Кондратюком

Христина Трохимчук
17 грудня 2025, 11:09
95
Віталію Козловському довелося піти на крайні заходи.
Ігор Кондратюк та Віталій Козловський
Ігор Кондратюк і Віталій Козловський / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ігор Кондратюк, Віталій Козловський

Ви дізнаєтеся:

  • Віталій Козловський виплатив борг Ігорю Кондратюку
  • Як він це зробив

Відомий український співак Віталій Козловський розповів, як виплачував борг своєму колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку. Артист заявив в інтерв'ю "33 запитання від Люкс ФМ", що сума була для нього непідйомною, проте знайшлася людина, яка йому допомогла.

Співак пригадав, як знайшов у собі сили вирішити всі питання з продюсером. Незадовго до свого 40-річчя Козловський дав обіцянку батькові, що нарешті розбереться з цією проблемою.

відео дня
Віталій Козловський
Віталій Козловський у ЗСУ / instagram.com, Віталій Козловський

"5 березня я вийшов з дому. Взяв пакет зі сміттям - дуже символічно - і сказав дружині, що повернуся за півгодини. Вона не знала. Взяв каву, пішов на набережну, подивився в небо і сказав: "Тату, ми це питання вирішимо", - розповів Віталій.

Артист першим пішов на контакт із юристами Кондратюка і почав обговорювати суму, яку мав повернути. Козловський не міг впоратися з цим самотужки, тож звернувся до заможних знайомих, однак багато хто не наважився йому допомогти.

"Я говорив: "Я нирку продам. Гроші точно поверну, що б не сталося..." Я зрозумів, що в моєму житті так багато лицемірів. Почав інакше дивитися на світ, на обставини і на людей. Моє коло сьогодні звузилося дуже сильно", - зізнався співак.

Віталій Козловський про залежність
Віталій Козловський - хто допоміг повернути борг / скрін із відео

У складний момент на допомогу Віталію прийшов його кум. Саме він доповнив суму, яку артист отримав після продажу батьківської квартири, не чекаючи повернення боргу.

"Я продав батьківську квартиру, але цих грошей не вистачало. Мені допоміг мій кум. Потім, коли ми все вирішили, я повернув йому всі борги. Він каже: "Я тобі, коли давав гроші, був упевнений, що ти мені їх не повернеш". Я відповів: "Для мене цінно, що ти, навіть не дуже вірячи в мене, все одно допоміг", - розкрив Козловський.

Інфографіка, Козловський
Інфографіка, Козловський / Інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що колишня дівчина Тараса Цимбалюка, з якою він розлучився незадовго до початку зйомок у проєкті "Холостяк 14", несподівано вирішила звернутися до нього на тлі чуток про возз'єднання пари. Готочкіна вирішила розвіяти чутки і привітала колишнього з днем народження.

Також український співак Віталій Козловський поділився раніше невідомими подробицями свого особистого життя. За словами Козловського, саме зустрівши Юлію, він зрозумів, що готовий до серйозних стосунків і не буде тікати від відповідальності.

Про персону: Віталій Козловський

Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).

Співак має понад 50 нагород і премій, включно з "Піснею року" (2005-2010), "Золотою шарманкою" (2007-2010), "Шлягером року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

