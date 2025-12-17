"Взяв пакет зі сміттям": Козловський розкрив, як розплачувався з Кондратюком

Віталію Козловському довелося піти на крайні заходи.

Відомий український співак Віталій Козловський розповів, як виплачував борг своєму колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку. Артист заявив в інтерв'ю "33 запитання від Люкс ФМ", що сума була для нього непідйомною, проте знайшлася людина, яка йому допомогла.

Співак пригадав, як знайшов у собі сили вирішити всі питання з продюсером. Незадовго до свого 40-річчя Козловський дав обіцянку батькові, що нарешті розбереться з цією проблемою.

"5 березня я вийшов з дому. Взяв пакет зі сміттям - дуже символічно - і сказав дружині, що повернуся за півгодини. Вона не знала. Взяв каву, пішов на набережну, подивився в небо і сказав: "Тату, ми це питання вирішимо", - розповів Віталій.

Артист першим пішов на контакт із юристами Кондратюка і почав обговорювати суму, яку мав повернути. Козловський не міг впоратися з цим самотужки, тож звернувся до заможних знайомих, однак багато хто не наважився йому допомогти.

"Я говорив: "Я нирку продам. Гроші точно поверну, що б не сталося..." Я зрозумів, що в моєму житті так багато лицемірів. Почав інакше дивитися на світ, на обставини і на людей. Моє коло сьогодні звузилося дуже сильно", - зізнався співак.

У складний момент на допомогу Віталію прийшов його кум. Саме він доповнив суму, яку артист отримав після продажу батьківської квартири, не чекаючи повернення боргу.

"Я продав батьківську квартиру, але цих грошей не вистачало. Мені допоміг мій кум. Потім, коли ми все вирішили, я повернув йому всі борги. Він каже: "Я тобі, коли давав гроші, був упевнений, що ти мені їх не повернеш". Я відповів: "Для мене цінно, що ти, навіть не дуже вірячи в мене, все одно допоміг", - розкрив Козловський.

