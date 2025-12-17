'Це віддаляє можливість миру': Санніков попередив про небезпеку поступок Лукашенку

Санніков наголосив, що будь-яке послаблення тиску на режим Лукашенка віддаляє можливість досягнення навіть тимчасової угоди про припинення вогню.

Послаблення тиску на Лукашенка зміцнює позиції Кремля / Колаж: Главред, фото: скриншот, росЗМІ

Що сказав Санніков:

Будь-яке послаблення тиску на Лукашенка автоматично зміцнює Кремль

Такі поступки віддаляють можливість навіть тимчасового миру чи припинення вогню

Ігнорування ролі Білорусі неминуче веде до нових загроз для України

Будь-яке послаблення тиску на режим Олександра Лукашенка може мати небезпечні наслідки для України, адже Білорусь залишається співучасником війни Росії проти України.

Про це в інтерв’ю Главреду заявив опозиційний політик, лідер громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков.

Він наголосив, що навіть якщо з території Білорусі наразі не запускають ракети, вся її військова інфраструктура фактично підпорядкована Росії та використовується для війни проти України. У білоруських госпіталях розміщують поранених російських військових, там проходять російські військові навчання та використовуються полігони, надані Москві.

"Найстрашніше - на територію Білорусі вивозять українських дітей. Це задокументовано, і за цими фактами вже розглядається окрема справа в міжнародному суді. Якщо пам'ятати про це, то питань про те, наскільки це небезпечно для України, виникати не повинно. Це вкрай небезпечно. Будь-яке послаблення щодо режиму Лукашенка автоматично посилює сторону агресора і багаторазово зміцнює позиції Кремля у війні проти України", - наголосив Санніков

Він наголосив, що будь-яке послаблення тиску на режим Лукашенка віддаляє можливість досягнення навіть тимчасової угоди про припинення вогню. Він нагадав, що ще до початку повномасштабного вторгнення неодноразово попереджав: ігнорування ролі Білорусі та спроби загравати з Лукашенком неминуче призведуть до війни з боку Росії.

Політик закликав приділяти більш пильну увагу реальному стану речей у Білорусі, а не зовнішнім чинникам чи обіцянкам Лукашенка, який, за його словами, клянеться у дружбі всім, аби отримати фінансову підтримку.

