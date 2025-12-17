Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Це віддаляє можливість миру": Санніков попередив про небезпеку поступок Лукашенку

Інна Ковенько
17 грудня 2025, 13:40
37
Санніков наголосив, що будь-яке послаблення тиску на режим Лукашенка віддаляє можливість досягнення навіть тимчасової угоди про припинення вогню.

'Це віддаляє можливість миру': Санніков попередив про небезпеку поступок Лукашенку
Послаблення тиску на Лукашенка зміцнює позиції Кремля / Колаж: Главред, фото: скриншот, росЗМІ

Що сказав Санніков:

  • Будь-яке послаблення тиску на Лукашенка автоматично зміцнює Кремль
  • Такі поступки віддаляють можливість навіть тимчасового миру чи припинення вогню
  • Ігнорування ролі Білорусі неминуче веде до нових загроз для України

Будь-яке послаблення тиску на режим Олександра Лукашенка може мати небезпечні наслідки для України, адже Білорусь залишається співучасником війни Росії проти України.

відео дня

Про це в інтерв’ю Главреду заявив опозиційний політик, лідер громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков.

Він наголосив, що навіть якщо з території Білорусі наразі не запускають ракети, вся її військова інфраструктура фактично підпорядкована Росії та використовується для війни проти України. У білоруських госпіталях розміщують поранених російських військових, там проходять російські військові навчання та використовуються полігони, надані Москві.

"Найстрашніше - на територію Білорусі вивозять українських дітей. Це задокументовано, і за цими фактами вже розглядається окрема справа в міжнародному суді. Якщо пам'ятати про це, то питань про те, наскільки це небезпечно для України, виникати не повинно. Це вкрай небезпечно. Будь-яке послаблення щодо режиму Лукашенка автоматично посилює сторону агресора і багаторазово зміцнює позиції Кремля у війні проти України", - наголосив Санніков

Він наголосив, що будь-яке послаблення тиску на режим Лукашенка віддаляє можливість досягнення навіть тимчасової угоди про припинення вогню. Він нагадав, що ще до початку повномасштабного вторгнення неодноразово попереджав: ігнорування ролі Білорусі та спроби загравати з Лукашенком неминуче призведуть до війни з боку Росії.

Політик закликав приділяти більш пильну увагу реальному стану речей у Білорусі, а не зовнішнім чинникам чи обіцянкам Лукашенка, який, за його словами, клянеться у дружбі всім, аби отримати фінансову підтримку.

Які гарантії безпеки потрібні Україні - думка експерта

Гарантії безпеки, про які говорять країни Заходу, не забезпечать Україні реальної безпеки. Про це в інтерв'ю Главреду сказав колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак.

Він упевнений, що єдиний варіант, який може спрацювати - це надання Україні політичної згоди на розміщення в країні приватного іноземного бізнесу - американського, британського, італійського - після закінчення війни.

"Це виграшний варіант для України, адже тоді створюється виробництво, працевлаштовуються люди, а до бюджету сплачуються податки. Варіант вигідний і країнам, які надають право на виробництво. Причому відмотати все назад буде вже не можна, адже компанію із запущеним виробництвом різного масштабу не можна просто взяти і виколупати", - пояснив він.

"У гарантії безпеки я не вірю. Це як у випадку зі страховою компанією: коли у неї немає бажання виплачувати гроші, вона знайде безліч аргументів. Найостанніший аргумент - мовляв, грошей немає, вибачте. Тому в папірці не вірю. Найкраща гарантія - військове виробництво", - додав Ступак.

Позиція Лукашенка щодо війни в Україні - що відомо

Як писав Главред, Лукашенко заявив, що припинення війни в Україні залежить від позиції США та Дональда Трампа. Білоруський диктатор зауважив, що на його думку "європейцям нема чого галасувати" у питанні закінчення війни в Україні, а результат переговорів буде залежати виключно від того чи не "махне рукою та не піде убік" Трамп.

Раніше стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі розкритикував так званий "мирний план США" для закінчення війни Росії проти України.

Напередодні повідомлялося, що Лукашенко заявив, що його країна підтримує зусилля РФ "у реагуванні на пропозицію США щодо миру в Україні", а Путін нібито проявився у питанні щодо миру та мирного договору з Україною.

Читайте також:

Про персону: Андрій Санніков

Андрій Олегович Санніков (Біл. Андрей Алегавіч Саннікаў; 8 березня 1954, Мінськ) - білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь", кандидат у президенти Республіки Білорусь у 2010 році, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олександр Лукашенко Андрій Санніков санкції проти Лукашенка
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін назвав винних у війні та заявив про зміну лідерів Європи - як він їх обізвав

Путін назвав винних у війні та заявив про зміну лідерів Європи - як він їх обізвав

15:40Війна
Путін обіцяє не нападати НАТО, але в Міноборони проговорилися про реальні плани РФ

Путін обіцяє не нападати НАТО, але в Міноборони проговорилися про реальні плани РФ

14:49Війна
На Одещині оголосили надзвичайну ситуацію державного рівня - яка причина

На Одещині оголосили надзвичайну ситуацію державного рівня - яка причина

14:24Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 17 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Не хотів давати згоду": Леся Нікітюк зробила велику послугу Степану Гізі

"Не хотів давати згоду": Леся Нікітюк зробила велику послугу Степану Гізі

П’ятьох знаків зодіаку чекає найуспішніший день у житті – список везунчиків

П’ятьох знаків зодіаку чекає найуспішніший день у житті – список везунчиків

Графіки вимкнення світла для Києва та області: якими будуть обмеження ДТЕК 17 грудня

Графіки вимкнення світла для Києва та області: якими будуть обмеження ДТЕК 17 грудня

США не виключають провалу мирної угоди з РФ і готують нові санкції - Bloomberg

США не виключають провалу мирної угоди з РФ і готують нові санкції - Bloomberg

Останні новини

15:40

Путін назвав винних у війні та заявив про зміну лідерів Європи - як він їх обізвав

15:29

"Непростий час": після похорону Степана Гіги його родина оприлюднила заяву

15:27

Народжені для зв'язку з вищими світами: чотири дати народження з містичною аурою

15:00

Це економічний самопідрив: політолог про ризики прийняття законопроєкту №14110Д

15:00

Масовані атаки на Київ: боєць ППО розкрив ключову проблему оборони столиці

Лукашенко живе у дикому страху: Санніков – про угоди, на які може піти Білорусь із Трампом і не тількиЛукашенко живе у дикому страху: Санніков – про угоди, на які може піти Білорусь із Трампом і не тільки
14:49

Путін обіцяє не нападати НАТО, але в Міноборони проговорилися про реальні плани РФВідео

14:32

Більше шкоди, ніж користі: які частини курки краще не їсти

14:25

Українців закликали терміново купити новий віник: народне повір'я на 18 грудня

14:24

На Одещині оголосили надзвичайну ситуацію державного рівня - яка причина

Реклама
14:17

"Понад 60 опіків": відомій акторці понівечили обличчя невинною процедурою

13:59

Україну замете снігом і вдарять морози до -11: відома дата сильного похолодання

13:57

Путін заговорив про "історичних територій" РФ та поставив Україні ультиматум

13:46

Український переклад знають одиниці: чим можна замінити фразу "потерял дар речи"Відео

13:46

Святвечір 2025 в Україні: дата, традиції та що обов'язково потрібно знати

13:40

"Це віддаляє можливість миру": Санніков попередив про небезпеку поступок Лукашенку

13:35

Наруга над прапором: блогерка Верба потрапила у скандал

13:30

"Про це надовго забули": Іво Бобул заговорив після смерті Степана Гіги

13:14

Євро перескочив нову позначку: на готівковому ринку України нестримно зростає курс

13:07

РФ наростила угруповання до 710 тисяч осіб для наступу - Сирський

13:00

Вийшла друком книжка "Вартові Різдва" за мотивами однойменного фільму

Реклама
12:34

Гороскоп на завтра 18 грудня: Левам - зрив планів, Дівам - велика удача

12:32

Без злиднів, але й без совісті: де та як зараз живе Микола Азаров

12:29

День зимового сонцестояння 2025 року: традиції та прикмети найкоротшого дня

12:22

США не виключають провалу мирної угоди з РФ і готують нові санкції - Bloomberg

12:12

Леся Нікітюк розсекретила ніжне прізвисько сина - деталі

12:05

Чи будуть аварійні відключення через погоду: відповідь енергетиків

11:55

РФ обстріляла Запоріжжя, є "приліт" у житловий будинок

11:50

В Україні після перемир'я може початися громадянська війна - Залужний

11:12

Вибухи на великому НПЗ і нафтобазі РФ: Генштаб розкрив деталі успішних ударів

11:09

"Взяв пакет зі сміттям": Козловський розкрив, як розплачувався з Кондратюком

10:54

Окупанти обманюють керівництво, щоб приховати провал на важливій ділянці фронту

10:53

Ігор Суркіс призначив нового головного тренера "Динамо" - хто він

10:52

Чим небезпечна ялинка для котів: як пережити Різдво разом із пухнастим другом

10:50

Китайський гороскоп на завтра 18 грудня: Бикам - важливе рішення, Зміям - роздоріжжя

10:31

Колишня Цимбалюка звернулася до нього на тлі чуток про возз'єднання - деталі

10:22

Жінка купила скарбничку в секонд-хенді: всередині на неї чекав сюрпризВідео

10:09

Як російські окупанти змінили тактику ударів по УкраїніПогляд

10:08

Буде лише гірше: експерти назвали 10 речей, які не можна мити з оцтом

09:52

"У цинізму Путіна немає меж": генерал попередив, чим небезпечний мирний план США

09:32

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 грудня (оновлюється)

Реклама
09:18

Головне гальмо допомоги Україні - не Бельгія, а Трамп: у Politico розкрили деталі

09:17

Астрологи назвали знаки зодіаку, якими постійно маніпулюють

08:48

Колишній Алсу з'явився на публіці і ошелешив своїм виглядом

08:47

Гучні вибухи у великих містах та пожежа в електромережі: РФ атакували дрони

08:46

Карта Deep State онлайн за 17 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:07

Фронт зсунувся: РФ окупувала Серебрянку і просунулася біля шести сіл

08:06

"Зеленський повинен розуміти": Лукашенко вийшов з заявою про закінчення війни

07:09

Гарантії, війська і 800 тисяч солдатів: Захід погодив план захисту України після війни

06:10

На якому етапі угода про мирПогляд

05:50

П’ятьох знаків зодіаку чекає найуспішніший день у житті – список везунчиків

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти