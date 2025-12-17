Наруга над прапором: блогерка Верба потрапила у скандал

Українська блогерка Верба потрапила в гучний скандал із державним прапором.

Блогерка Верба показала наслідки обстрілу РФ / Фото скріншот

Скандальна блогерка Юлія Верба викликала гнів українців своїм неоднозначним вчинком.

Верба наробила безліч дивних знімків з іншим блогером на ім'я smurfi.ik у соціальній мережі Instagram. Там на тлі прапора України вони наробили багато дивних фото в не менш дивних луках.

Але найбільше користувачів мережі обурив прапор України, у центрі якого було надруковано фото самої Верби в короткій сукні без бретелей.

Верба спричинила скандал своїм фото / Фото Instagram/smurfi.ik

Користувачі мережі висловили свій гнів у коментарях Threads.

"Як можна зробити щось подібне на державному прапорі?", "Важко підібрати слова... Важко уявити, що люди змогли додуматися до такого. Чому? Навіщо? Це ж осквернення державного символу. А ще більша біда в тому, що у цієї Верби і їй подібних досить багато підписників", "Верба пробила дно моралі...", - пишуть вони.

У цій же пляжній сукні Верба позує на прапорі / Фото Instagram/ verbaaaaa

Утім, сама Верба у властивій їй манері не коментувала фото та реакцію на них.

Про персону: Юлія Верба Юлія Верба - українська блогерка з Івано-Франківська, яка часто потрапляє в скандальні ситуації. Наприклад, нещодавно Юлю захейтили за купівлю третьої квартири, дорогого Мерседеса. Крім того, її звинувачували в тому, що вона передала на фронт старі автомобілі, не придатні для служби. Верба часто постить фейки на своїх сторінках, зокрема з останнього - фейк про шоу "Холостяк".

