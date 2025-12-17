Наруга над прапором: блогерка Верба потрапила у скандал

Коротко:
- Що зробила блогерка
- Що викликало гнів користувачів
Скандальна блогерка Юлія Верба викликала гнів українців своїм неоднозначним вчинком.
Верба наробила безліч дивних знімків з іншим блогером на ім'я smurfi.ik у соціальній мережі Instagram. Там на тлі прапора України вони наробили багато дивних фото в не менш дивних луках.
Але найбільше користувачів мережі обурив прапор України, у центрі якого було надруковано фото самої Верби в короткій сукні без бретелей.
Користувачі мережі висловили свій гнів у коментарях Threads.
"Як можна зробити щось подібне на державному прапорі?", "Важко підібрати слова... Важко уявити, що люди змогли додуматися до такого. Чому? Навіщо? Це ж осквернення державного символу. А ще більша біда в тому, що у цієї Верби і їй подібних досить багато підписників", "Верба пробила дно моралі...", - пишуть вони.
Утім, сама Верба у властивій їй манері не коментувала фото та реакцію на них.
Про персону: Юлія Верба
Юлія Верба - українська блогерка з Івано-Франківська, яка часто потрапляє в скандальні ситуації. Наприклад, нещодавно Юлю захейтили за купівлю третьої квартири, дорогого Мерседеса.
Крім того, її звинувачували в тому, що вона передала на фронт старі автомобілі, не придатні для служби.
Верба часто постить фейки на своїх сторінках, зокрема з останнього - фейк про шоу "Холостяк".
