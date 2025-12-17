Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

США не виключають провалу мирної угоди з РФ і готують нові санкції - Bloomberg

Віталій Кірсанов
17 грудня 2025, 12:22
5236
США розглядають санкції проти танкерів із тіньового флоту, які перевозять російську нафту.
Обговорення санкцій відбувається на тлі переговорів про мирну угоду
Обговорення санкцій відбувається на тлі переговорів про мирну угоду / Колаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Що написано в матеріалі Bloomberg:

  • Обговорення санкцій відбувається на тлі переговорів про мирну угоду
  • Остаточне рішення щодо санкцій залишається за Трампом

США готують новий пакет санкцій проти російського енергетичного сектора, щоб посилити тиск, якщо російський диктатор Володимир Путін відхилить мирну угоду з Україною. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що США розглядають санкції проти танкерів із тіньового флоту, які перевозять російську нафту, а також проти трейдерів, які сприяють цим операціям.

відео дня

Нові заходи можуть бути оприлюднені вже цього тижня, повідомили деякі з джерел. За їхніми словами, міністр фінансів США Скотт Бессент уже обговорив ці плани з групою європейських послів.

При цьому джерела попередили, що остаточне рішення залишається за президентом США Дональдом Трампом.

Видання зазначило, що вже запроваджені санкції проти РФ поки що не змінили розрахунків Путіна. Однак заходи, спрямовані проти московських нафтових гігантів і торгівлі, призвели до падіння цін на нафту до найнижчих рівнів, що сильно ускладнило ситуацію в російській економіці.

Журналісти нагадали, що США вже запровадили санкції проти 4 провідних російських виробників і, разом з іншими країнами "Великої сімки", проти сотень танкерів, які беруть участь у транспортуванні російської нафти.

Зазначається, що обговорення санкцій відбувається на тлі переговорів про мирну угоду. І хоча загалом американські, українські та європейські офіційні особи привітали значний прогрес, за словами деяких джерел, залишаються спірні питання щодо майбутнього статусу Донбасу, використання заморожених активів РФ та управління Запорізькою атомною електростанцією.

За словами деяких джерел, американські чиновники розглядають заморожені російські активи як частину будь-якої майбутньої мирної угоди, якраз у той момент, коли європейські лідери мають цього тижня вирішити, чи використовувати їх для надання військової та економічної допомоги Україні.

Чому мирний план США не просувається - думка експерта

Політолог Петро Олещук у коментарі Главреду зазначив, що незважаючи на заяви спецпредставника США Стівена Віткоффа про "серйозний прогрес" у переговорах щодо завершення війни в Україні, реальний процес практично не просувається. За його словами, основна причина - Вашингтон просуває вимоги Росії, які Київ не може прийняти.

"США діють так, тому що Росія чітко заявила: будь-які зміни до "мирного плану" США, запропоновані Україною та Європою, вони не підтримають. Тобто Москва вимагає або повного виконання своїх умов, або жодних домовленостей. І навіть якщо частково почнуть виконуватися умови РФ, не факт, що це принесе результат", - пояснив Олещук.

Мирні переговори і гарантії безпеки для України

Як писав Главред, США пропонують Україні гарантії безпеки, аналогічні тим, які вона отримувала б у рамках НАТО. Але американська пропозиція супроводжується неявним ультиматумом - її потрібно прийняти зараз, інакше наступна пропозиція не буде такою щедрою. Як пише Politico, ця пропозиція є найсильнішою і найчіткішою гарантією безпеки, яку адміністрація президента США Дональда Трампа висунула Україні.

У разі нового нападу Росії на Україну США дадуть Кремлю військову відповідь. Це передбачено в гарантіях безпеки, які зараз обговорюються. Таку заяву озвучив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Лідери Європи представили узгоджений план гарантій безпеки для України. Документ передбачає захист повітряного простору і морських шляхів, формування багатонаціональних сил для підтримки України, а також запуск механізму моніторингу припинення вогню у війні Росії проти України під керівництвом Сполучених Штатів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на п'ять документів "мирного плану", які повинен буде затвердити Конгрес США. Частина з них - про гарантії безпеки.

Читайте також:

Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Bloomberg Дональд Трамп новини України та світу війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ наростила угруповання до 710 тисяч осіб для наступу - Сирський

РФ наростила угруповання до 710 тисяч осіб для наступу - Сирський

13:07Фронт
США не виключають провалу мирної угоди з РФ і готують нові санкції - Bloomberg

США не виключають провалу мирної угоди з РФ і готують нові санкції - Bloomberg

12:22Світ
Чи будуть аварійні відключення через погоду: відповідь енергетиків

Чи будуть аварійні відключення через погоду: відповідь енергетиків

12:05Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 17 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Не хотів давати згоду": Леся Нікітюк зробила велику послугу Степану Гізі

"Не хотів давати згоду": Леся Нікітюк зробила велику послугу Степану Гізі

П’ятьох знаків зодіаку чекає найуспішніший день у житті – список везунчиків

П’ятьох знаків зодіаку чекає найуспішніший день у житті – список везунчиків

Графіки вимкнення світла для Києва та області: якими будуть обмеження ДТЕК 17 грудня

Графіки вимкнення світла для Києва та області: якими будуть обмеження ДТЕК 17 грудня

Світло вимикатимуть не всім: Укренерго опублікувало нові графіки на 17 грудня

Світло вимикатимуть не всім: Укренерго опублікувало нові графіки на 17 грудня

Останні новини

13:46

Український переклад знають одиниці: чим можна замінити фразу "потерял дар речи"

13:46

Святвечір 2025 в Україні: дата, традиції та що обов'язково потрібно знати

13:40

"Це віддаляє можливість миру": Санніков попередив про небезпеку поступок Лукашенку

13:35

Наруга над прапором: блогерка Верба потрапила у скандал

13:30

"Про це надовго забули": Іво Бобул заговорив після смерті Степана Гіги

Лукашенко живе у дикому страху: Санніков – про угоди, на які може піти Білорусь із Трампом і не тількиЛукашенко живе у дикому страху: Санніков – про угоди, на які може піти Білорусь із Трампом і не тільки
13:14

Євро перескочив нову позначку: на готівковому ринку України нестримно зростає курс

13:07

РФ наростила угруповання до 710 тисяч осіб для наступу - Сирський

13:00

Вийшла друком книжка "Вартові Різдва" за мотивами однойменного фільму

12:34

Гороскоп на завтра 18 грудня: Левам - зрив планів, Дівам - велика удача

Реклама
12:32

Без злиднів, але й без совісті: де та як зараз живе Микола Азаров

12:29

День зимового сонцестояння 2025 року: традиції та прикмети найкоротшого дня

12:22

США не виключають провалу мирної угоди з РФ і готують нові санкції - Bloomberg

12:12

Леся Нікітюк розсекретила ніжне прізвисько сина - деталі

12:05

Чи будуть аварійні відключення через погоду: відповідь енергетиків

11:55

РФ обстріляла Запоріжжя, є "приліт" у житловий будинок

11:50

В Україні після перемир'я може початися громадянська війна - Залужний

11:12

Вибухи на великому НПЗ і нафтобазі РФ: Генштаб розкрив деталі успішних ударів

11:09

"Взяв пакет зі сміттям": Козловський розкрив, як розплачувався з Кондратюком

10:54

Окупанти обманюють керівництво, щоб приховати провал на важливій ділянці фронту

10:53

Ігор Суркіс призначив нового головного тренера "Динамо" - хто він

Реклама
10:52

Чим небезпечна ялинка для котів: як пережити Різдво разом із пухнастим другом

10:50

Китайський гороскоп на завтра 18 грудня: Бикам - важливе рішення, Зміям - роздоріжжя

10:31

Колишня Цимбалюка звернулася до нього на тлі чуток про возз'єднання - деталі

10:22

Жінка купила скарбничку в секонд-хенді: всередині на неї чекав сюрпризВідео

10:09

Як російські окупанти змінили тактику ударів по УкраїніПогляд

10:08

Буде лише гірше: експерти назвали 10 речей, які не можна мити з оцтом

09:52

"У цинізму Путіна немає меж": генерал попередив, чим небезпечний мирний план США

09:32

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 грудня (оновлюється)

09:18

Головне гальмо допомоги Україні - не Бельгія, а Трамп: у Politico розкрили деталі

09:17

Астрологи назвали знаки зодіаку, якими постійно маніпулюють

08:48

Колишній Алсу з'явився на публіці і ошелешив своїм виглядом

08:47

Гучні вибухи у великих містах та пожежа в електромережі: РФ атакували дрони

08:46

Карта Deep State онлайн за 17 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:07

Фронт зсунувся: РФ окупувала Серебрянку і просунулася біля шести сіл

08:06

"Зеленський повинен розуміти": Лукашенко вийшов з заявою про закінчення війни

07:09

Гарантії, війська і 800 тисяч солдатів: Захід погодив план захисту України після війни

06:10

На якому етапі угода про мирПогляд

05:50

П’ятьох знаків зодіаку чекає найуспішніший день у житті – список везунчиків

05:15

"Я все це пройшов": Віталій Козловський висловився про зради в шлюбі

05:10

Так робить більшість: яка звичка під час зарядки скорочує ресурс батареї

Реклама
04:41

Не поєднуйте ці 5 продуктів з ранковою кавою: від чого застерігають експерти

03:30

Буде вау-ефект: що подарувати на Різдво тим, у кого все є

03:07

РФ готує екологічну катастрофу для великого міста — генерал попередив про загрозуВідео

02:53

Сенсаційне відкриття: вчені знайшли найдавніше свідчення життя на Землі

02:22

Новий режим вуличного освітлення став пасткою для водіїв - попередження експерта

02:19

Путін хоче захопити всю Україну: у Трампа зробили тривожну заяву

01:48

Експерти назвали 5 несподіваних місць, де не можна ставити зволожувач повітря

01:30

Старший син Дональда Трампа одружиться зі світською левицею - деталіВідео

01:25

Українцям анонсували підвищення пенсій: кому і з якого віку виплачують

00:21

Війська Заходу в Україні можуть вступити в бій з армією РФ: Мерц назвав умову

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти