США не виключають провалу мирної угоди з РФ і готують нові санкції - Bloomberg

США розглядають санкції проти танкерів із тіньового флоту, які перевозять російську нафту.

Обговорення санкцій відбувається на тлі переговорів про мирну угоду / Колаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Що написано в матеріалі Bloomberg:

Обговорення санкцій відбувається на тлі переговорів про мирну угоду

Остаточне рішення щодо санкцій залишається за Трампом

США готують новий пакет санкцій проти російського енергетичного сектора, щоб посилити тиск, якщо російський диктатор Володимир Путін відхилить мирну угоду з Україною. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що США розглядають санкції проти танкерів із тіньового флоту, які перевозять російську нафту, а також проти трейдерів, які сприяють цим операціям.

Нові заходи можуть бути оприлюднені вже цього тижня, повідомили деякі з джерел. За їхніми словами, міністр фінансів США Скотт Бессент уже обговорив ці плани з групою європейських послів.

При цьому джерела попередили, що остаточне рішення залишається за президентом США Дональдом Трампом.

Видання зазначило, що вже запроваджені санкції проти РФ поки що не змінили розрахунків Путіна. Однак заходи, спрямовані проти московських нафтових гігантів і торгівлі, призвели до падіння цін на нафту до найнижчих рівнів, що сильно ускладнило ситуацію в російській економіці.

Журналісти нагадали, що США вже запровадили санкції проти 4 провідних російських виробників і, разом з іншими країнами "Великої сімки", проти сотень танкерів, які беруть участь у транспортуванні російської нафти.

Зазначається, що обговорення санкцій відбувається на тлі переговорів про мирну угоду. І хоча загалом американські, українські та європейські офіційні особи привітали значний прогрес, за словами деяких джерел, залишаються спірні питання щодо майбутнього статусу Донбасу, використання заморожених активів РФ та управління Запорізькою атомною електростанцією.

За словами деяких джерел, американські чиновники розглядають заморожені російські активи як частину будь-якої майбутньої мирної угоди, якраз у той момент, коли європейські лідери мають цього тижня вирішити, чи використовувати їх для надання військової та економічної допомоги Україні.

Чому мирний план США не просувається - думка експерта

Політолог Петро Олещук у коментарі Главреду зазначив, що незважаючи на заяви спецпредставника США Стівена Віткоффа про "серйозний прогрес" у переговорах щодо завершення війни в Україні, реальний процес практично не просувається. За його словами, основна причина - Вашингтон просуває вимоги Росії, які Київ не може прийняти.

"США діють так, тому що Росія чітко заявила: будь-які зміни до "мирного плану" США, запропоновані Україною та Європою, вони не підтримають. Тобто Москва вимагає або повного виконання своїх умов, або жодних домовленостей. І навіть якщо частково почнуть виконуватися умови РФ, не факт, що це принесе результат", - пояснив Олещук.

Мирні переговори і гарантії безпеки для України

Як писав Главред, США пропонують Україні гарантії безпеки, аналогічні тим, які вона отримувала б у рамках НАТО. Але американська пропозиція супроводжується неявним ультиматумом - її потрібно прийняти зараз, інакше наступна пропозиція не буде такою щедрою. Як пише Politico, ця пропозиція є найсильнішою і найчіткішою гарантією безпеки, яку адміністрація президента США Дональда Трампа висунула Україні.

У разі нового нападу Росії на Україну США дадуть Кремлю військову відповідь. Це передбачено в гарантіях безпеки, які зараз обговорюються. Таку заяву озвучив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Лідери Європи представили узгоджений план гарантій безпеки для України. Документ передбачає захист повітряного простору і морських шляхів, формування багатонаціональних сил для підтримки України, а також запуск механізму моніторингу припинення вогню у війні Росії проти України під керівництвом Сполучених Штатів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на п'ять документів "мирного плану", які повинен буде затвердити Конгрес США. Частина з них - про гарантії безпеки.

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

