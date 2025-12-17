РФ обстріляла Запоріжжя, є 'приліт' у житловий будинок

Коротко:
- Уранці 17 грудня російські війська завдали удару по Запоріжжю
- Зафіксовано влучання в житлову багатоповерхівку
- Також атаковано один з об'єктів інфраструктури міста
У середу, 17 грудня, російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. Сталося влучання в багатоповерхівку.
"Ворог атакує Запоріжжя. Є влучання в житловий будинок. Повітряна тривога триває. Перебувайте в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги", - написав об 11:46 голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, окупанти також атакували один з об'єктів інфраструктури Запоріжжя.
Наслідки уточнюються.
Як писав Главред, під ранок 16 грудня російські окупаційні війська завдали удару "Шахедами" по Запоріжжю. У результаті атаки було пошкоджено житлову багатоповерхівку. Мешканців верхніх поверхів евакуювали з будівлі. Унаслідок атаки постраждали три людини.
14 грудня російські окупанти прицільно вдарили по житловому кварталу міста Запоріжжя. Було зруйновано місцевий супермаркет.
25 листопада в ОВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки в Запоріжжі пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхові будинки в різних районах міста. Також загорілося підприємство і магазин. За попередніми даними, було поранено двох людей.
РФ готує новий масований удар по Україні: прогноз експерта
15 грудня військовий аналітик Олег Жданов розповів про ймовірні терміни наступної ракетної атаки РФ.
За його словами, у противника залишається значний запас озброєнь. Йдеться про ракети морського, наземного та повітряного базування, а також безпілотники, що дає змогу здійснювати сотні пусків за одну ніч. При цьому атаки можуть проводитися поетапно - спочатку одним типом озброєнь, потім іншим.
Жданов підкреслив, що ймовірність нових ударів багато в чому залежить від перебігу міжнародних переговорів. Якщо дипломатичні процеси приведуть до домовленостей, інтенсивність атак може знизитися. В іншому разі, за його оцінкою, загроза залишається високою, і удари можуть бути завдані найближчим часом по будь-яких регіонах України - включно зі столицею і західними областями.
Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.
З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.
