Два українські фільми увійшли до короткого списку "Оскара": що це за кінострічки

Члени Американської кіноакадемії почнуть голосування за номінантів 12 січня і завершать його через чотири дні.

Два українські фільми увійшли до короткого списку "Оскара" / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот

Документальний фільм Мстислава Чернова отримав місце в категорії "Найкращий документальний фільм"

Анімаційний фільм "Я померла в Ірпені" також потрапив до списку претендентів

Американська кіноакадемія оголосила шортлист 98-ї премії "Оскар" у 12 категоріях. До нього увійшли два українські фільми. Про це повідомляється на сайті кіноакадемії.

Зокрема, повнометражний документальний фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" отримав місце в категорії "Найкращий документальний фільм". Цю роботу висували і в категорію "Найкращий міжнародний повнометражний фільм", однак там стрічка не пройшла до фінального відбору.

У центрі фільму - бійці Третьої окремої штурмової бригади, їхній щоденний рух під вогнем; буквально 2000 метрів землі, що перетворюються на лінію виживання, пам'яті та втрат.

Що відомо про фільм "2000 метрів до Андріївки" Стрічка розповідає про крихітне селище Андріївка за десять кілометрів від Бахмута, яке стало ареною запеклих боїв під час українського контрнаступу 2023 року. Третю штурмову бригаду від визволення села відділяє всього два кілометри лісосмуги, всіяної мінами, де окопався ворог. Бійці, колись цивільні, долають цей шлях, щоб повернути Україні її території. Оператором фільму став документальний фотограф Олександр Бабенко. Продюсерами працювали Мішель Майснер і Рейні Аронсон-Рат, музичний супровід створив дворазовий лауреат "Греммі" Сем Слейтер. Світова прем'єра фільму відбулася 23 січня 2025 року на кінофестивалі "Санденс". На цьому кінофестивалі Мстислав Чернов отримав нагороду за режисуру в категорії "Іноземний документальний фільм". На сайті-агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes фільм отримав рейтинг свіжості 95% і оцінку 8,3/10 на основі 20 рецензій критиків.

Анімаційний короткометражний фільм Анастасії Фалілєєвої "Я померла в Ірпені" також потрапив до списку претендентів у своїй категорії - "Найкращий анімаційний короткометражний фільм".

11-хвилинна документальна анімація розповідає про перші дні повномасштабного вторгнення через особистий досвід авторки.

Стрічка поєднує анімацію, створену з вугільних малюнків, та особисті архівні матеріали.

Фільм також показали на фестивалі PragueShorts у рамках міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах.

Крім цього, до шортлиста увійшла короткометражна ігрова стрічка "Камінь, ножиці, папір" британського режисера Франца Бема, присвячена повномасштабному російському вторгненню. У фільмі знялися Олександр Рудинський та інші українські актори. Робота змагатиметься за нагороду в категорії - "Найкращий ігровий короткометражний фільм".

Оголошений перелік не є остаточним списком номінантів на премію. Члени Американської кіноакадемії розпочнуть голосування за номінантів 12 січня і завершать його через чотири дні. Офіційний список претендентів назвуть 22 січня 2026 року. Церемонія нагородження переможців запланована на 15 березня 2026 року.

Що таке нагорода "Оскар"? "Оскар" - найпрестижніша нагорода в кінематографі США і щорічний приз із багатьма номінаціями. Вручається з 1929 року Американською академією кіномистецтва, створеною Луїсом Маєром на кіностудії Metro-Goldwyn-Mayer 1927 року. Сам приз - позолочена статуетка, відома з 1939 року як "Оскар".

