Колишня Цимбалюка звернулася до нього на тлі чуток про возз'єднання - деталі

Світлана Готочкіна зробила несподіваний крок.

Світлана Готочкіна - стосунки з Тарасом Цимбалюком / колаж: Главред, фото: instagram.com, Світлана Готочкіна, Тарас Цимбалюк

Колишня дівчина Тараса Цимбалюка, з якою він розлучився незадовго до початку зйомок у проєкті "Холостяк 14", несподівано вирішила звернутися до нього на тлі чуток про возз'єднання пари. Світлана Готочкіна привітала екса в Instagram із важливою подією.

Нещодавно в мережі почали поширюватися чутки про те, що Цимбалюк і Готочкіна зовсім не розлучалися, а просто приховували свої стосунки під час зйомок і трансляції романтичного реаліті "Холостяк". Пару нібито помітили разом в одному із закладів, а пізніше чоловік, схожий на Цимбалюка, засвітився на фотографії Світлани.

Тарас Цимбалюк - стосунки / скрін із Threads

Тарас Цимбалюк - особисте життя / скрін із Threads

Готочкіна вирішила розвіяти чутки і привітала колишнього з днем народження, тонко натякнувши на те, що тепер кожен з них пішов своїм шляхом. Вона назвала Тараса своїм другом і навіть подякувала за те, що зараз може вільно влаштовувати своє особисте життя.

"З днем народження, друже. Спасибі тобі величезне, що не пишеш весь цей рік і даєш спокійно ходити на побачення", - написала Світлана.

Світлана Готочкіна привітала Тараса Цимбалюка / фото: instagram.com, Світлана Готочкіна

Цимбалюк підтримав свою колишню і репостнув це привітання до себе в сторіс. Незважаючи на це, підозри глядачів "Холостяка" в тому, що експара може продовжувати стосунки, не зникли. Чутки підігріває і той факт, що актор активно підтримує свою колишню обраницю та відвідує її покази.

Тарас Цимбалюк / інфографіка: Главред

Про персону: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

