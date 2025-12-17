Рус
  Зірки

Колишня Цимбалюка звернулася до нього на тлі чуток про возз'єднання - деталі

Христина Трохимчук
17 грудня 2025, 10:31
42
Світлана Готочкіна зробила несподіваний крок.
Світлана Готочкіна
Світлана Готочкіна - стосунки з Тарасом Цимбалюком / колаж: Главред, фото: instagram.com, Світлана Готочкіна, Тарас Цимбалюк

Ви дізнаєтеся:

  • Ексобраниця Холостяка звернулася до нього в особливий день
  • Що вона сказала

Колишня дівчина Тараса Цимбалюка, з якою він розлучився незадовго до початку зйомок у проєкті "Холостяк 14", несподівано вирішила звернутися до нього на тлі чуток про возз'єднання пари. Світлана Готочкіна привітала екса в Instagram із важливою подією.

Нещодавно в мережі почали поширюватися чутки про те, що Цимбалюк і Готочкіна зовсім не розлучалися, а просто приховували свої стосунки під час зйомок і трансляції романтичного реаліті "Холостяк". Пару нібито помітили разом в одному із закладів, а пізніше чоловік, схожий на Цимбалюка, засвітився на фотографії Світлани.

Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - стосунки / скрін із Threads
Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - особисте життя / скрін із Threads

Готочкіна вирішила розвіяти чутки і привітала колишнього з днем народження, тонко натякнувши на те, що тепер кожен з них пішов своїм шляхом. Вона назвала Тараса своїм другом і навіть подякувала за те, що зараз може вільно влаштовувати своє особисте життя.

"З днем народження, друже. Спасибі тобі величезне, що не пишеш весь цей рік і даєш спокійно ходити на побачення", - написала Світлана.

Світлана Готочкіна
Світлана Готочкіна привітала Тараса Цимбалюка / фото: instagram.com, Світлана Готочкіна

Цимбалюк підтримав свою колишню і репостнув це привітання до себе в сторіс. Незважаючи на це, підозри глядачів "Холостяка" в тому, що експара може продовжувати стосунки, не зникли. Чутки підігріває і той факт, що актор активно підтримує свою колишню обраницю та відвідує її покази.

Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк / інфографіка: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що український співак Віталій Козловський поділився раніше невідомими подробицями свого особистого життя. У програмі "33 запитання від Люкс ФМ" він розповів, як стосунки з дружиною стали для нього особливими і чому він не дивиться на інших жінок.

Також відомий український співак Павло Зібров поділився інформацією про важливі моменти життя нещодавно померлого Степана Гіги. За словами Зіброва, саме українська телеведуча Леся Нікітюк повернула Гігу на хвилю популярності.

Про персону: Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

20:23

Як приготувати ідеальну смажену картоплю: головний секрет бездоганної стравиВідео

19:56

Графіки вимкнення світла для Києва та області: якими будуть обмеження ДТЕК 17 грудняФото

19:43

Україна провела прямі переговори з Росією - про що домовилисьВідео

