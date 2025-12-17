Рус
На Одещині оголосили надзвичайну ситуацію державного рівня - яка причина

Анна Косик
17 грудня 2025, 14:24оновлено 17 грудня, 15:13
446
Для оголошення надзвичайної ситуації є серйозні підстави.
Одесская область, энергетика
Порушення нормальних умов життєдіяльності тривало понад три доби / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

Що повідомив Кіпер:

  • На Одещині прийняли рішення оголосити надзвичайну ситуацію державного рівня
  • Три доби тисячі мешканців області залишалися без нормальних умов життєдіяльності

Внаслідок масованої атаки країни-агресорки Росії на енергетичну інфраструктуру Одещини виникла надзвичайна ситуація. Вона набула статусу надзвичайної ситуації державного рівня.

Про це у Telegram повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, відповідне рішення ухвалено на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській обласній військовій адміністрації.

відео дня

Що стало підставою для ухвалення такого рішення

Статус надзвичайної ситуації державного рівня надали ситуації на Одещині через наслідки російської атаки по об’єктах енергетики за останній час. Саме вони призвели до того, що було порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області протягом трьох діб.

"Окремим рішенням комісія доручила начальникам військових адміністрацій, головам громад та органам Національної поліції провести профілактичну та роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо необхідності мінімального використання ілюмінації та декоративного освітлення з метою економії електроенергії для населення та обʼєктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього було ухвалене рішення про додаткове спрямування частини коштів резервного фонду в громади для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів.

"Це необхідно для забезпечення безперебійної роботи генераторів, які живлять об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, заклади освіти, пункти незламності та інші життєво важливі установи", - пояснив Кіпер.

Що буде з відключеннями світла в Одеській області у найближчі дні

Главред писав, що головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев попереджав, що мешканцям Одещини наразі не варто розраховувати на коротші відключення світла, ніж у межах трьох-чотирьох черг.

На Одещині оголосили надзвичайну ситуацію державного рівня - яка причина
Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

За його словами, не всі споживачі на Одещині та Миколаївщині наразі мають електропостачання, а енергетики продовжують відновлювальні роботи. Тому тривалість вимкнень у цих регіонах буде значною, адже Одеська область належить до так званих периферійних регіонів об’єднаної енергосистеми.

Ситуація в Одеські області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 13 грудня Одещина пережила одну з найбільш масованих атак. Внаслідок цього були пошкоджені об'єкти цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури.

Раніше, у ніч на 11 грудня Росія знову тероризувала мирне населення України. Зокрема, окупанти атакували об'єкти енергетики у Полтавській та Одеській області.
Напередодні стало відомо, що на початку грудня російські окупанти завдали масованого удару по південних районах Одеської області, використовуючи безпілотники типу "Шахед".

Більше новин:

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Одеська область надзвичайна ситуація новини України новини Одеси Масштабна ракетна атака на енергетику
П’ятьох знаків зодіаку чекає найуспішніший день у житті – список везунчиків

