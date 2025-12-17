'У цинізму Путіна немає меж': генерал попередив, чим небезпечний мирний план США

Що сказав Романенко:
- Мирний план США складений на основі побажань Кремля
- США можуть надати Україні реальні гарантії безпеки, але наразі не хочуть
У мирному плані США залишилося чимало важких для України позицій, попри те, що кількість пунктів напередодні скоротили. Про це в чаті на Главреді розповів військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.
За його словами, план президента США Дональда Трампа не зовсім американський. Фактично, його розробляли представники країни-агресорки Росії і просто передали американцям, А Трамп обізвав його своїм планом.
Чи можуть США надати Україні гарантії безпеки
Серед найважливіших для України питань, які досі не вдалося узгодити - рішення щодо територій та гарантій безпеки. Українське військово-політичне керівництво вимагає дієвих гарантій безпеки від Заходу і це не спроста.
"Численні угоди про гарантії, які Україна підписала з європейськими країнами, так і не були проведені через парламенти цих країн. Відповідно, вони не відіграватимуть жодної ролі у забезпеченні безпеки України. США могли б надати Україні реальні гарантії безпеки, адже вони мають такі договори з іншими державами, наприклад, із Ізраїлем, Японією, Південною Кореєю. Але поки що американці на це йти не хочуть", - зазначив Романенко.
Через це наразі у плані Трампа реалізуються лише ультимативні підходи кремлівського диктатора Путіна: Україна має віддати все, чого хоче Москва, не отримуючи жодних гарантій.
"Більше того, цинічно порушується питання про гарантії з боку Росії. Такими темпами нам ще запропонують запровадити російські війська до Дніпра, і лише тоді Росія підпише договір та забезпечуватиме нашу безпеку. У цинізму Путіна немає меж, у цинізму Трампа, на жаль, теж", - додав експерт.
Які найскладніші питання для України у переговорах з США
Главред писав, що за словами українського президента Володимира Зеленського, Київ веде переговори насамперед для того, щоб його інтереси були враховані і захищені.
Він зазначив, що партнери уважно прислухаються до України, готові надавати підтримку та шукати рішення, які зроблять мир гідним, а безпеку — гарантованою. Гарантії безпеки мають бути ефективними і зрозумілими насамперед для українського народу.
"Є складні речі, зокрема, що стосується території. Безумовно, всі підіймаються питання. І тут важливо, щоб ми всі працювали на те, щоб такі питання були абсолютно справедливими", - додав він.
Мирний план Трампа - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що попри заяви спецпредставника США Стівена Віткоффа про "серйозний прогрес" у перемовинах щодо завершення війни в Україні, реальний процес фактично стоїть на місці. Причиною є те, що Вашингтон просуває російські вимоги, які є категорично неприйнятними для Києва.
Раніше повідомлялося, що США пропонують Україні гарантії безпеки, аналогічні тим, які вона отримувала б у рамках НАТО. Але американська пропозиція супроводжується неявним ультиматумом - її потрібно прийняти зараз, інакше наступна пропозиція не буде такою щедрою.
Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на п'ять документів "мирного плану", які повинен буде затвердити і Конгрес США.
Про персону: Ігор Романенко
Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.
