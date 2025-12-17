'У цинізму Путіна немає меж': генерал попередив, чим небезпечний мирний план США

Важливі для Києва питання в мирному плані Трампа досі не враховані.

https://glavred.net/war/u-cinizma-putina-net-granic-general-predupredil-chem-opasen-mirnyy-plan-ssha-10724819.html Посилання скопійоване

Мирний план США враховує інтереси Кремля / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, whitehouse.gov

Що сказав Романенко:

Мирний план США складений на основі побажань Кремля

США можуть надати Україні реальні гарантії безпеки, але наразі не хочуть

У мирному плані США залишилося чимало важких для України позицій, попри те, що кількість пунктів напередодні скоротили. Про це в чаті на Главреді розповів військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

За його словами, план президента США Дональда Трампа не зовсім американський. Фактично, його розробляли представники країни-агресорки Росії і просто передали американцям, А Трамп обізвав його своїм планом.

відео дня

Чи можуть США надати Україні гарантії безпеки

Серед найважливіших для України питань, які досі не вдалося узгодити - рішення щодо територій та гарантій безпеки. Українське військово-політичне керівництво вимагає дієвих гарантій безпеки від Заходу і це не спроста.

"Численні угоди про гарантії, які Україна підписала з європейськими країнами, так і не були проведені через парламенти цих країн. Відповідно, вони не відіграватимуть жодної ролі у забезпеченні безпеки України. США могли б надати Україні реальні гарантії безпеки, адже вони мають такі договори з іншими державами, наприклад, із Ізраїлем, Японією, Південною Кореєю. Але поки що американці на це йти не хочуть", - зазначив Романенко.

Через це наразі у плані Трампа реалізуються лише ультимативні підходи кремлівського диктатора Путіна: Україна має віддати все, чого хоче Москва, не отримуючи жодних гарантій.

Дивіться відео про те, що буде з війною у 2026 році:

"Більше того, цинічно порушується питання про гарантії з боку Росії. Такими темпами нам ще запропонують запровадити російські війська до Дніпра, і лише тоді Росія підпише договір та забезпечуватиме нашу безпеку. У цинізму Путіна немає меж, у цинізму Трампа, на жаль, теж", - додав експерт.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Які найскладніші питання для України у переговорах з США

Главред писав, що за словами українського президента Володимира Зеленського, Київ веде переговори насамперед для того, щоб його інтереси були враховані і захищені.

Він зазначив, що партнери уважно прислухаються до України, готові надавати підтримку та шукати рішення, які зроблять мир гідним, а безпеку — гарантованою. Гарантії безпеки мають бути ефективними і зрозумілими насамперед для українського народу.

"Є складні речі, зокрема, що стосується території. Безумовно, всі підіймаються питання. І тут важливо, щоб ми всі працювали на те, щоб такі питання були абсолютно справедливими", - додав він.

Мирний план Трампа - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що попри заяви спецпредставника США Стівена Віткоффа про "серйозний прогрес" у перемовинах щодо завершення війни в Україні, реальний процес фактично стоїть на місці. Причиною є те, що Вашингтон просуває російські вимоги, які є категорично неприйнятними для Києва.

Раніше повідомлялося, що США пропонують Україні гарантії безпеки, аналогічні тим, які вона отримувала б у рамках НАТО. Але американська пропозиція супроводжується неявним ультиматумом - її потрібно прийняти зараз, інакше наступна пропозиція не буде такою щедрою.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на п'ять документів "мирного плану", які повинен буде затвердити і Конгрес США.

Читайте також:

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред