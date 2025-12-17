Вийшла друком книжка "Вартові Різдва" за мотивами однойменного фільму

Ця різдвяна казка розповідає про надзвичайні пригоди дівчинки Віри.

https://glavred.net/stars/viyshla-drukom-knizhka-vartovi-rizdva-za-motivami-odnoymennogo-filmu-10724882.html Посилання скопійоване

грудні видавництво "Ранок" представило новинку — книжку "Вартові Різдва" / Фото прес-служби

У грудні видавництво "Ранок" представило новинку — книжку "Вартові Різдва" за мотивами однойменного фільму від 1+1 media, що вийшов у широкий прокат 13 листопада. Як і в стрічці, авторками книжки стали Тетяна Шуліка та Тамара Грантовська.

Ця різдвяна казка розповідає про надзвичайні пригоди дівчинки Віри напередодні головного зимового свята та про неймовірну подію — зникнення Різдва! А чи вдасться врятувати свято можна буде дізнатися тепер не лише у кіно, а й у казковій адаптації фільму. Ця історія про силу наших найщиріших бажань та вічні цінності: добро, любов, надію, міцність родинних зв’язків та віру у дива.

"Дуже радіємо, що напередодні Різдва світ побачила наша книжка і ще більше людей зможуть поринути в цю теплу та захопливу історію. Зараз саме час, коли нам всім потрібно більше любові та віри у дива", — коментує Тетяна Шуліка, співавторка книжки, а також продюсерка фільму "Вартові Різдва".

відео дня

"Ми з Танею Шулікою не лише придумали класну історію і перетворили її на сценарій до фільму, ми зробили з неї дитячу книжку — яскраву і добру, про те, як щирі дитячі бажання здатні змінити світ. А ще там, звісно, є відповідь на питання — кому тепер треба писати листа перед Різдвом?", — додає Тамара Грантовська.

грудні видавництво "Ранок" представило новинку — книжку "Вартові Різдва" / Фото прес-служби

Видавці зазначають, що книжка розрахована на дітей віком 6-8 років, проте вся родина отримає задоволення від прочитання історії, і це може стати чудовим подарунком або додатком до домашньої бібліотеки.

"Ми були щиро раді, коли отримали пропозицію видати казку "Вартові Різдва" після такого успішного прокату (за перші дні прокату стрічку переглянули 39 283 глядачі, а касові збори лише за перший вікенд склали 6 652 523 грн — ред.) та позитивних відгуків кіноглядачів. Це зразкова та коректна стратегія розвитку проєктів — такі історії мають продовжуватися та знаходити своє місце у інших проявах, таких як книжки у цьому випадку. Ми залюбки будемо чекати на продовження історії у кіно і, якщо добре загадаємо бажання, на наступну книжку теж", — ділиться Юлія Єрьоменко, головна редакторка відділу брендованої продукції видавництва "Ранок".

Нагадаємо, що "Вартові Різдва" зі Саніславом Бокланом, Михайлом Кукуюком та Іваном Бліндарем у головних ролях продовжують дарувати свято у кінотеатрах країни — купуйте квитки та мерщій отримувати тепло і знову вірити в дива.

Довідка про "Вартових Різдва":

У центрі сюжету — троє легендарних чарівників: Святий Миколай (Іван Бліндар), Санта Клаус (Михайло Кукуюк) і прадавній Дух Зими (Станіслав Боклан). Таємно зустрівшись напередодні свята, вони намагаються цивілізовано вирішити, хто з них має опікуватися Різдвом. Але все змінюється, коли випадкове бажання маленької дівчинки Віри (Аріна Трегуб) стирає цей день з усього світу. Свято зникає з пам’яті людей, а головні герої втрачають свої магічні сили. Вони мають об’єднатися, щоб повернути віру в диво — і разом із нею відновити Різдво.

Серед зірок, які долучилися до стрічки —Катерина Кузнєцова, Роман Луцький, Ірина Островська, Тіна Кароль, чий трек "Вогники" є OST до фільму, Бампер і Сус, Лєра Мандзюк та інші.

Команда фільму:

Режисер стрічки — Олександр Кірієнко, продюсери —Тетяна Шуліка, Анна Гончар, сo-продюсери — Олексій Лимаренко та Андрій Ногін. Автори сценарію —Тетяна Шуліка й Тамара Грантовська, оператор-постановник — Володимир Шкляревський.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред