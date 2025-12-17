Ігор Суркіс призначив нового головного тренера "Динамо" - хто він

Після звільнення Олександра Шовковського, Ігор Костюк виконував обов'язки головного тренера.

Ігор Суркіс призначив нового головного тренера "Динамо" / Колаж: Главред, фото: instagram.com/kostiuk.ihor, скріншот

Коротко:

Керівництво клубу повністю довіряє Ігорю Костюку

Наступна гра команди відбудеться 18 грудня

Головним тренером ФК "Динамо" (Київ) став Ігор Костюк. Про це повідомив президент клубу Ігор Суркіс, інформує прес-служба київської команди.

"Ігор Володимирович - талановитий тренер, який уже багато років працює в нашому клубі. Він виховав не одне покоління талановитих молодих гравців, багато з яких зараз виступають на найвищому рівні в європейських топ-чемпіонатах", - розповів Суркіс. відео дня

За його словами, Костюк "добре знає динамівську молодь і не боїться довіряти молодим гравцям, які вже встигли проявити себе на рівні першої команди".

"Це тренер, який вміє знаходити правильний підхід до гравців. За час роботи в клубі Костюк довів свій професіоналізм і високу кваліфікацію, добре проявив себе як виконувач обов'язків головного тренера у вкрай складний для команди період", - підкреслив президент клубу.

Він додав, що керівництво клубу повністю довіряє Костюку і "вважає, що він здатний вивести команду на гідне місце в українському та європейському футболі".

Після звільнення Олександра Шовковського, Костюк виконував обов'язки головного тренера. Поки він тренував команду, "Динамо" зіграло чотири матчі, зокрема зазнало поразки від "Полтави" (1:2) і "Фіорентини" (1:2) та здобуло перемогу над "Кудрівкою" (2:1) і "Вересом" (3:0).

У таблиці УПЛ 2025/26 "Динамо" зараз на четвертому місці з 26 очками / Фото: скріншот

Наступна гра команди відбудеться 18 грудня. Кияни зійдуться з вірменським клубом "Ноа" у заключному турі основного етапу Ліги конференцій. Найближчий поєдинок у чемпіонаті України "Динамо" проведе 21 лютого проти львівського "Руху".

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі. У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

