Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Ігор Суркіс призначив нового головного тренера "Динамо" - хто він

Віталій Кірсанов
17 грудня 2025, 10:53
776
Після звільнення Олександра Шовковського, Ігор Костюк виконував обов'язки головного тренера.
Ігор Суркіс призначив нового головного тренера "Динамо"
Ігор Суркіс призначив нового головного тренера "Динамо" / Колаж: Главред, фото: instagram.com/kostiuk.ihor, скріншот

Коротко:

  • Керівництво клубу повністю довіряє Ігорю Костюку
  • Наступна гра команди відбудеться 18 грудня

Головним тренером ФК "Динамо" (Київ) став Ігор Костюк. Про це повідомив президент клубу Ігор Суркіс, інформує прес-служба київської команди.

"Ігор Володимирович - талановитий тренер, який уже багато років працює в нашому клубі. Він виховав не одне покоління талановитих молодих гравців, багато з яких зараз виступають на найвищому рівні в європейських топ-чемпіонатах", - розповів Суркіс.

відео дня

За його словами, Костюк "добре знає динамівську молодь і не боїться довіряти молодим гравцям, які вже встигли проявити себе на рівні першої команди".

"Це тренер, який вміє знаходити правильний підхід до гравців. За час роботи в клубі Костюк довів свій професіоналізм і високу кваліфікацію, добре проявив себе як виконувач обов'язків головного тренера у вкрай складний для команди період", - підкреслив президент клубу.

Він додав, що керівництво клубу повністю довіряє Костюку і "вважає, що він здатний вивести команду на гідне місце в українському та європейському футболі".

Після звільнення Олександра Шовковського, Костюк виконував обов'язки головного тренера. Поки він тренував команду, "Динамо" зіграло чотири матчі, зокрема зазнало поразки від "Полтави" (1:2) і "Фіорентини" (1:2) та здобуло перемогу над "Кудрівкою" (2:1) і "Вересом" (3:0).

У таблиці УПЛ 2025/26 "Динамо" зараз на четвертому місці з 26 очками
У таблиці УПЛ 2025/26 "Динамо" зараз на четвертому місці з 26 очками / Фото: скріншот

Наступна гра команди відбудеться 18 грудня. Кияни зійдуться з вірменським клубом "Ноа" у заключному турі основного етапу Ліги конференцій. Найближчий поєдинок у чемпіонаті України "Динамо" проведе 21 лютого проти львівського "Руху".

Спорт - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, головного тренера житомирського "Полісся" Руслана Ротаня дискваліфіковано на п'ять матчів через неспортивну поведінку під час поєдинку 15-го туру УПЛ проти "Руху", з яких два - умовно, з випробувальним терміном на один рік.

Крім того, виконувач обов'язків головного тренера київського "Динамо" Ігор Костюк опинився в центрі уваги через чутки щодо свого майбутнього в клубі. Остаточного рішення про продовження його роботи поки що не ухвалено.

Нагадаємо, що в ніч на неділю, 14 грудня, відбувся дебютний поєдинок українського бійця ММА Ярослава Амосова в рамках UFC on ESPN 73 проти американця Ніла Мегні, пише Чемпіон.

Читайте також:

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України

Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.

У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Динамо Київ новини футболу новини спорту
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні після перемир'я може початися громадянська війна - Залужний

В Україні після перемир'я може початися громадянська війна - Залужний

11:50Україна
Вибухи на великому НПЗ і нафтобазі РФ: Генштаб розкрив деталі успішних ударів

Вибухи на великому НПЗ і нафтобазі РФ: Генштаб розкрив деталі успішних ударів

11:12Світ
Лукашенко живе у дикому страху: Санніков – про угоди, на які може піти Білорусь із Трампом і не тільки

Лукашенко живе у дикому страху: Санніков – про угоди, на які може піти Білорусь із Трампом і не тільки

10:10Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 17 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Не хотів давати згоду": Леся Нікітюк зробила велику послугу Степану Гізі

"Не хотів давати згоду": Леся Нікітюк зробила велику послугу Степану Гізі

П’ятьох знаків зодіаку чекає найуспішніший день у житті – список везунчиків

П’ятьох знаків зодіаку чекає найуспішніший день у житті – список везунчиків

Графіки вимкнення світла для Києва та області: якими будуть обмеження ДТЕК 17 грудня

Графіки вимкнення світла для Києва та області: якими будуть обмеження ДТЕК 17 грудня

Світло вимикатимуть не всім: Укренерго опублікувало нові графіки на 17 грудня

Світло вимикатимуть не всім: Укренерго опублікувало нові графіки на 17 грудня

Останні новини

11:50

В Україні після перемир'я може початися громадянська війна - Залужний

11:12

Вибухи на великому НПЗ і нафтобазі РФ: Генштаб розкрив деталі успішних ударів

11:09

"Взяв пакет зі сміттям": Козловський розкрив, як розплачувався з Кондратюком

10:54

Окупанти обманюють керівництво, щоб приховати провал на важливій ділянці фронту

10:53

Ігор Суркіс призначив нового головного тренера "Динамо" - хто він

Що буде з війною у 2026 році, та чи готує РФ обстріл на Новий рік – прогноз генерала РоманенкаЩо буде з війною у 2026 році, та чи готує РФ обстріл на Новий рік – прогноз генерала Романенка
10:52

Чим небезпечна ялинка для котів: як пережити Різдво разом із пухнастим другом

10:50

Китайський гороскоп на завтра 18 грудня: Бикам - важливе рішення, Зміям - роздоріжжя

10:31

Колишня Цимбалюка звернулася до нього на тлі чуток про возз'єднання - деталі

10:22

Жінка купила скарбничку в секонд-хенді: всередині на неї чекав сюрпризВідео

Реклама
10:10

Лукашенко живе у дикому страху: Санніков – про угоди, на які може піти Білорусь із Трампом і не тільки

10:09

Як російські окупанти змінили тактику ударів по УкраїніПогляд

10:08

Буде лише гірше: експерти назвали 10 речей, які не можна мити з оцтом

09:52

"У цинізму Путіна немає меж": генерал попередив, чим небезпечний мирний план США

09:32

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 грудня (оновлюється)

09:18

Головне гальмо допомоги Україні - не Бельгія, а Трамп: у Politico розкрили деталі

09:17

Астрологи назвали знаки зодіаку, якими постійно маніпулюють

08:48

Колишній Алсу з'явився на публіці і ошелешив своїм виглядом

08:47

Гучні вибухи у великих містах та пожежа в електромережі: РФ атакували дрони

08:46

Карта Deep State онлайн за 17 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:07

Фронт зсунувся: РФ окупувала Серебрянку і просунулася біля шести сіл

Реклама
08:06

"Зеленський повинен розуміти": Лукашенко вийшов з заявою про закінчення війни

07:09

Гарантії, війська і 800 тисяч солдатів: Захід погодив план захисту України після війни

06:10

На якому етапі угода про мирПогляд

05:50

П’ятьох знаків зодіаку чекає найуспішніший день у житті – список везунчиків

05:15

"Я все це пройшов": Віталій Козловський висловився про зради в шлюбі

05:10

Так робить більшість: яка звичка під час зарядки скорочує ресурс батареї

04:41

Не поєднуйте ці 5 продуктів з ранковою кавою: від чого застерігають експерти

03:30

Буде вау-ефект: що подарувати на Різдво тим, у кого все є

03:07

РФ готує екологічну катастрофу для великого міста — генерал попередив про загрозуВідео

02:53

Сенсаційне відкриття: вчені знайшли найдавніше свідчення життя на Землі

02:22

Новий режим вуличного освітлення став пасткою для водіїв - попередження експерта

02:19

Путін хоче захопити всю Україну: у Трампа зробили тривожну заяву

01:48

Експерти назвали 5 несподіваних місць, де не можна ставити зволожувач повітря

01:30

Старший син Дональда Трампа одружиться зі світською левицею - деталіВідео

01:25

Українцям анонсували підвищення пенсій: кому і з якого віку виплачують

00:21

Війська Заходу в Україні можуть вступити в бій з армією РФ: Мерц назвав умову

16 грудня, вівторок
23:07

У Києві пролунали вибухи: дрони атакують столицю, що відомо

22:55

"Росіяни так не люблять": що стоїть за відмовою Кремля від різдвяного перемир’я

22:23

Люди ставлять рідину для миття посуду в духовку і залишаються в захваті: у чому ідеяВідео

22:23

Як часто треба купати кота: відповідь здивує навіть досвідчених господарівВідео

Реклама
22:19

Анджеліна Джолі вперше показала шрами після видалення молочних залоз

21:28

Десятки росіян спалили разом із технікою: десантники розгромили ворога на сходіВідео

21:27

Син Кіркорова відвернувся від батька: що сталося

21:18

Чому різдвяне перемир'я на фронті не має сенсу - Жорін вказав на важливий нюанс

20:54

"Хронікам Нарнії" 20 років: який зараз вигляд мають діти-актори із зимової казки

20:47

Не гній та попіл: експерт назвав органічне добриво з кухні для смородиниВідео

20:28

"Негайно виселити": путіністка Доліна остаточно позбулася квартири

20:23

Як приготувати ідеальну смажену картоплю: головний секрет бездоганної стравиВідео

19:56

Графіки вимкнення світла для Києва та області: якими будуть обмеження ДТЕК 17 грудняФото

19:43

Україна провела прямі переговори з Росією - про що домовилисьВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла Пугачова
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти