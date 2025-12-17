Леся Нікітюк розсекретила ніжне прізвисько сина - деталі

Ви дізнаєтеся:
- Леся Нікітюк розкрила прізвисько сина
- Який вигляд має перша ялинка Оскара
Відома українська ведуча Леся Нікітюк показала свою підготовку до Різдва і Нового року. Ведуча вбрала ялинку і, показуючи її в Instagram, розкрила ласкаве прізвисько сина.
Нікітюк показала кадри з дому, який уже був святково прикрашений до зимових свят, і розповіла, що це буде перше Різдво, яке вона зустріне разом із сином.
"Я вже вбрала ялинку, першу ялинку, яку побачить Оскар", - розкрила ведуча.
Леся поділилася своїми враженнями про те, що її маленький син вперше відчує атмосферу свята, і розкрила, яке миле прізвисько дала Оскару.
"Перша ялинка, яку побачить наш бос, буде сидіти і дивитися на вогники. Ялинка теж особлива цього року, я багато років спеціально не розпаковувала іграшки, тримала їх на спешл-різдво в моєму житті", - зізналася Нікітюк.
Також ведуча підкреслила, що дуже важливо дарувати позитивні емоції близьким людям. Знаменитість показала на власному прикладі, як тішить своїх батьків.
"Дуже важливо в нашому житті отримувати емоції. Думаю, ви часто спостерігаєте за тим, як я дарую емоції своїм батькам. Мені дійсно подобається щось цікаве для них готувати", - розповіла Леся.
Про персону: Леся Нікітюк
Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел і Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сєла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.
