Леся Нікітюк розсекретила ніжне прізвисько сина - деталі

Відома ведуча готується до Різдва в сімейному колі.

https://glavred.net/starnews/lesya-nikityuk-rassekretila-nezhnoe-prozvishche-syna-detali-10724867.html Посилання скопійоване

Як називають сина Лесі Нікітюк / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Ви дізнаєтеся:

Леся Нікітюк розкрила прізвисько сина

Який вигляд має перша ялинка Оскара

Відома українська ведуча Леся Нікітюк показала свою підготовку до Різдва і Нового року. Ведуча вбрала ялинку і, показуючи її в Instagram, розкрила ласкаве прізвисько сина.

Нікітюк показала кадри з дому, який уже був святково прикрашений до зимових свят, і розповіла, що це буде перше Різдво, яке вона зустріне разом із сином.

відео дня

"Я вже вбрала ялинку, першу ялинку, яку побачить Оскар", - розкрила ведуча.

Син Лесі Нікітюк Оскар / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Леся поділилася своїми враженнями про те, що її маленький син вперше відчує атмосферу свята, і розкрила, яке миле прізвисько дала Оскару.

"Перша ялинка, яку побачить наш бос, буде сидіти і дивитися на вогники. Ялинка теж особлива цього року, я багато років спеціально не розпаковувала іграшки, тримала їх на спешл-різдво в моєму житті", - зізналася Нікітюк.

Ялинка Лесі Нікітюк / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Також ведуча підкреслила, що дуже важливо дарувати позитивні емоції близьким людям. Знаменитість показала на власному прикладі, як тішить своїх батьків.

"Дуже важливо в нашому житті отримувати емоції. Думаю, ви часто спостерігаєте за тим, як я дарую емоції своїм батькам. Мені дійсно подобається щось цікаве для них готувати", - розповіла Леся.

Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що відомий український співак Віталій Козловський розповів, як виплачував борг своєму колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку. Співак згадав, як знайшов у собі сили вирішити всі питання з продюсером.

Також колишня дівчина Тараса Цимбалюка, з якою він розлучився незадовго до початку зйомок у проєкті "Холостяк 14", несподівано вирішила звернутися до нього. Нещодавно в мережі почали ширитися чутки про те, що Цимбалюк і Готочкина зовсім не розлучалися, а просто приховували свої стосунки.

Вас може зацікавити:

Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел і Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сєла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред