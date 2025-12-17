Рус
"Буде сауна": відома акторка розкрила, як проходив кастинг у "ВІА Гру"

Христина Трохимчук
17 грудня 2025, 16:01
96
Елена Лавренюк проходила кастинг у Константина Меладзе.
Константин Меладзе
Костянтин Меладзе - кастинг у ВіаГру / колаж: Главред, фото: instagram.com, Костянтин Меладзе, Олена Лавренюк

Ви дізнаєтеся:

  • Олена Лавренюк проходила кастинг у гурт "ВІА Гра"
  • Як проходив відбір у Костянтина Меладзе

Відома українська акторка Олена Лавренюк розкрила, що на початку своєї кар'єри проходила кастинг до гурту "ВІА Гра" у Костянтина Меладзе. Після розмови з продюсером дівчині зробили однозначний натяк на те, як "заробити" місце в колективі, поділилася вона з Аліною Доротюк.

За словами Лавренюк, менеджер Меладзе помітив її завдяки фотографіям, які її мама старанно розвішувала в приміщенні власного готелю. З'ясувалося, що вони якраз шукають третю учасницю колективу, і майбутню актрису запросили на кастинг.

відео дня
Олена Лавренюк інтерв'ю
Олена Лавренюк - інтерв'ю / фото: instagram.com, Олена Лавренюк

"Мені було 18 років. Зустріч пройшла в машині. Костянтин Меладзе запитав, чи вмію я співати і танцювати. Я відповіла, що так. Я тоді була в підтанцьовці Оксани Білозір. Потім він запитав, де я вчуся", - розповіла вона про зустріч зі знаменитим продюсером.

Однак після недовгої розмови з Костянтином його менеджер несподівано зробив Олені неоднозначну пропозицію. "Продовження кастингу" мало відбутися в сауні.

Елена Лавренюк актриса
Олена Лавренюк - акторка / фото: instagram.com, Олена Лавренюк

"Увечері в мене був поїзд, але менеджер натякнув, що мені варто залишитися. Думала, може, треба показати, як я співаю, танцюю. Він сказав: "Розумієш, сьогодні буде сауна, і тобі варто туди піти". Я поїхала додому вечірнім поїздом", - поділилася Лавренюк.

Акторку здивувало, що розмова з Костянтином Меладзе відбувалася в автомобілі, проте під час 20-хвилинної бесіди з його боку не було жодних непристойних натяків. Згодом Олена Лавренюк дізналася, що кастинг пройшла інша дівчина і саме вона стала новою учасницею "ВІА Гри".

Раніше Главред повідомляв, що відома українська актриса Олена Лавренюк розповіла про жахливі наслідки звернення до косметолога, які могли закінчити її кар'єру. Зірка "Кави з кардамоном" зізналася, що її обличчя було знівечене.

Також український співак Іво Бобул розкрив деталі своїх особистих взаємин зі Степаном Гігою. За словами Бобула, незважаючи на величезний внесок Гіги в культуру рідної країни, його несправедливо забували за часів домінування російської мови та шоубізу.

Про персону: Олена Лавренюк

Олена Лавренюк - українська акторка театру і кіно, ведуча і продюсерка, повідомляє Вікіпедія. Дебютувала в кіно роллю в картині "13 місяців" (2008).

Серед інших її робіт у кіно ролі в таких фільмах як "Синевир" (2012), "Замовлення на друга" (2012), "Іноземець" (2012) та інші.

Популярність до актриси прийшла після головної жіночої ролі у фільмі "DZIDZIO: Контрабас".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

