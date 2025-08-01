І це без зниклих безвісти: Трамп назвав втрати РФ і України

За даними президента США, Україна втратила в рази менше.

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Трамп озвучив втрати України і Росії у війні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube, скріншот з відео

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Яких втрат зазнали окупанти за даними Трампа

Скільки військових втратила Україна

Від початку року у війні проти України росія втратила 112 500 солдатів, а Україна - 8 000.

З такою заявою виступив президент США Дональд Трамп, пише Главред.

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"Мені щойно повідомили, що майже 20 000 російських солдатів загинули цього місяця [імовірно, мається на увазі липень, - ред.] у безглуздій війні з Україною. З початку року росія втратила 112 500 солдатів. Це багато непотрібних смертей!". - заявив Трамп.

Водночас, за даними президента США, Україна втратила в рази менше.

"З 1 січня 2025 року вона втратила близько 8 000 солдатів, і це число не включає зниклих безвісти. Україна також втратила мирних жителів, але в меншій кількості, оскільки російські ракети падають на Київ та інші українські населені пункти. Це війна, якої не повинно було бути - це війна Байдена, а не Трампа. Я тут, щоб подивитися, чи зможу я зупинити її!", - написав Трамп.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Ситуація на фронті - останні деталі

Главред розповідав, що в новому аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що ЗСУ блискавично деокупували важливі пункти відразу на двох напрямках.

Водночас "АТЕШ" відзначає зростання кількості російських військових, які готові співпрацювати з Силами оборони України. Так, агент, який служить у 57-й окремій бригаді ЗС РФ, передав координати танків Т-62, які були замасковані.

Водночас ДПСУ вийшли із заявою про небезпеку з Білорусі. Існує загроза зростання напруження та можливих провокацій під час спільних навчань Мінська та Москви.

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