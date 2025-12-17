Масовані атаки на Київ: боєць ППО розкрив ключову проблему оборони столиці

Військові розповіли, як сучасні технології Росії впливають на ефективність ППО у столиці.

РФ найчастіше атакує Київ "Шахедами" та крилатими ракетами, іноді застосовує "Кинджали"

Найбільшою проблемою для ППО є ракети з тепловими пастками, які ускладнюють перехоплення

Армія країни-агресора Росії зазвичай атакує Київ "Шахедами" та крилатими ракетами, намагаючись завдати максимальних руйнувань і створити загрозу для цивільного населення.

Бійці ППО постійно протистоять цим атакам, проте сучасні технології ворога, зокрема ракети з тепловими пастками, значно ускладнюють перехоплення як безпілотників, так і ракет. Про це розповів у інтерв’ю Фокусу Денис "Пудж", боєць ППО Окремої президентської бригади, стрілець-зенітник зенітного ракетно-артилерійського дивізіону.

За його словами, українські захисники збивають як крилаті ракети, так і "Іскандери", а під час масованих атак трапляються й балістичні ракети, включно з "Кинджалами".

"У балістики дуже висока швидкість і висота польоту. Коли вони заходять на ціль, швидкість може досягати до 14 тисяч кілометрів на годину. Найстрашніше, коли вони починають падати", - пояснює Денис.

Він додає, що найбільшою проблемою для українських бійців стають нові технології ворога. Ракети з тепловими пастками відволікають системи перехоплення, змушуючи ракети вибухати далеко від цілі. Основна мета таких пасток - допомогти ракеті ухилитися від перехоплення та уникнути ураження. Попри це, сучасні системи ППО успішно перехоплюють такі ракети, хоч і не завжди.

Модернізація "Шахедів" - пояснення експерта

Фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий як "Флеш", звертає увагу на модернізацію російських ударних дронів типу "Шахед". "Окупаційні війська змінили конструкцію безпілотників, перенісши антени CRPA з крил у центральну частину корпусу. Це суттєво ускладнює їхнє придушення наявними засобами радіоелектронної боротьби", - пояснює він. За словами експерта, наразі можливості РЕБ дозволяють прикривати лише найбільш важливі для країни об’єкти.

Бескрестнов також зазначає, що адаптація корпусу дронів під китайські антени свідчить про тривалу та стабільну технологічну співпрацю між Росією та Китаєм.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у середу, 17 грудня, російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. Сталося влучання в багатоповерхівку. Окупанти також атакували один з об'єктів інфраструктури міста.

Крім того, пізно ввечері у вівторок, 16 грудня, війська окупантів дронами здійснили атаку на Україну. Серед цілей опинився й Київ.

Нагадаємо, Одещина пережила одну з найбільш масованих атак. Внаслідок цього були пошкоджені об'єкти цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури.

Що таке Окрема президентська бригада? Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького — спеціальна військова частина у складі Сухопутних військ Збройні сили України, підпорядкована командуванню Сухопутних військ. Виконує завдання, аналогічні до функцій лейбгвардій інших країн. Бригада носить почесну назву на честь 1-го українського козацького полку імені гетьмана Богдана Хмельницького полку часів Перших визвольних змагань, пише Вікіпедія.

