Знищення ТУ-95 та ТУ-22 над територією Росії: експерт назвав єдиний варіант

За словами експерта, Україна наразі не може збивати російські стратегічні бомбардувальники ТУ-95 та ТУ-22 через велику відстань до українського кордону.

https://glavred.net/ukraine/unichtozhenie-tu-95-i-tu-22-nad-territoriey-rossii-ekspert-nazval-edinstvennyy-variant-10530149.html Посилання скопійоване

Один такий удар міг би підірвати можливість Росії воювати / Колаж Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Збиття російської стратегічної авіації на території Росії - ключове питання. Адже вирішити проблему протидії російським крилатим ракетам збільшенням засобів ППО неможливо, тому що неможливо насичити Україну стількома засобами ППО (мова йде не лише про захист критичних обʼєктів та великих міст, а й про менші населені пункти). Про це в інтервʼю Главреду співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

"Радикально вирішити проблему можливо лише шляхом знищення причин. Якщо говорити про повітряні чи морські носії крилатих ракет, то повітряні носії перебувають поза зоною досяжності засобів, які має Україна", - вказує експерт.

За його словами, ТУ-95 чи ТУ-22 не підходять до України ближче ніж на кількасот кілометрів, а їхнє місце базування перебуває на ще більшій дальності від кордону.

відео дня

"Їхнє знищення чи ураження – надзвичайно складна задача, і більш реальною виглядає мінімізація загрози від морських носіїв. Це завдання вже досягло суттєвого прогресу на морському театрі бойових дій (зокрема, був знищений один з підводних носіїв та були вражені надводні носії крилатих ракет), і якщо буде можливість завдати удару по кораблях до того, як вони вийдуть на рубежі пуску, то це буде часткове, але кардинальне вирішення цієї проблеми", - вказує Олексій Мельник.

Він також додав, що в західних країн є зброя, яка дозволила б змінити розклад сил на фронті та вцілому у війні. Однак, для цього потрібне політичне рішення союзників.

"Якби Україна сьогодні мала б американські крилаті ракети "Тomahawk", де один корабель США може запускати до півтори сотні таких ракет за надзвичайно короткий час, один такий удар по РФ міг би підірвати можливість не тільки воювати загалом, але й завдавати подібних ударів на кілька місяців. Але ми всі чітко розуміємо, що у випадку з "томагавками" досі існує політичне обмеження про заборону застосування Україною зброї західного виробництва по міжнародно визнаній території РФ. І саме ці два обмеження, політичне та технічне, не дозволяють нам здійснити подібні операції", - резюмував співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

Олексій Мельник Олексій Мельник - співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Підполковник запасу ЗСУ, учасник миротворчих операцій Організації об'єднаних Націй. У Збройних силах України працював заступником командира авіаційної бази з льотної підготовки.

Удари по території України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти можуть знову здійснити ракетні атаки на Україну вже протягом найближчих днів. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

2 січня російські окупанти запустили 10 аеробалістичних ракет "Кинжал" по території України. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний відзначив, що у разі попадання хоча б однієї такої ракети по території Києва наслідки були б катастрофічними.

З початку повномасштабного вторгнення Росії, у небі над Україною було знищено 1709 повітряних цілей різних типів, що становить 85% від загальної кількості ракет та дронів, що були випущені по Україні. Про це повідомив Командувач Повітряних Сил України Микола Олещук.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.