Збивають 85% цілей: в Повітряних силах назвали кількість ракет, випущених по Україні

За словами Командувача Повітряних Сил Миколи Олещука, з початку повномасштабного вторгнення, росіяни втратили 329 літаків та 324 гелікоптери.

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У Повітряних силах розповіли, скільки ракет було знищено над Україною / Колаж Главред, фото: УНІАН, t.me.Tsaplienko, скріншот із відео

З початку повномасштабного вторгнення Росії, в небі над Україною було знищено 1709 повітряних цілей різних типів, що становить 85% від загальної кількості випущених по Україні ракет та дронів. Про це повідомив Командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Загалом Сили оборони знищили 1709 ракет різних типів:

Х-101/555/55 - випущено – 1360, знищено – 1045;

"Калібр" - випущено – 834, знищено – 397;

"Іскандер-К" - випущено 154, знищено – 62;

Ударні БпЛА "Shahed-136/131" - випущено – 3940, знищено – 3095.

"Відсоток збиття засобів повітряного нападу (крилаті ракети та ударні БпЛА) – наразі становить близько 85" - написав Микола Олещук.

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Він також додав, що з початку 2023 року Україна отримала перші системи "Patriot" та здатність знищувати балістичні ракети.

"Наразі ми вже знищили 15 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" і десятки балістичних ракет противника. Ми очікуємо на додаткові системи, які зможуть перехоплювати балістичні ракети", - зазначив Командувач Повітряних Сил.

За словами Миколи Олещука, було успішно проведено кілька операцій із знищення російських літаків, які використовували керовані авіабомби та інші засоби для атак по Україні. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України було знищено 329 літаків та 324 гелікоптери противника.

У Повітряних силах повідомили, що протягом цього періоду українська авіація здійснила понад 16 000 вильотів: 7 600 – для ураження вогнем, 8 600 – для забезпечення винищувального авіаційного прикриття.

"Наші пілоти також знищили кілька плавзасобів противника, включаючи їхнє основне лігво – штаб Чорноморського флоту Росії", - написав Микола Олещук.

Удари по Чорноморському флоту

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна завдяки атакам по Чорноморському флоту, позбавила Росію домінування в Чорному морі. У матеріалі Bloomberg зазначається, що російські окупанти базують свій Чорноморський флот у Криму вже 240 років. Зараз обставини стають такими, що Путін ризикує втратити свій флагманський військово-морський центр, оскільки Україна активізує свої атаки на російські військові об'єкти на півострові.

Міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс висловив думку, що удар українських сил по російському військовому кораблю в окупованому Криму в ніч на 26 грудня свідчить про те, що "помиляються ті, хто вважає, що війна в Україні вже завершилася".

Керівниця об'єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" відзначила, що величезний вибух на кораблі у Феодосії не може бути пояснений лише пальним чи боєкомплектом судна. Наталія Гуменюк вважає, що це був своєрідний "різдвяний сюрприз, повністю запакований".

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