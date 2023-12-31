УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Збивають 85% цілей: в Повітряних силах назвали кількість ракет, випущених по Україні

Юрій Берендій
31 грудня 2023, 21:04
За словами Командувача Повітряних Сил Миколи Олещука, з початку повномасштабного вторгнення, росіяни втратили 329 літаків та 324 гелікоптери.
Збивають 85% цілей: в Повітряних силах назвали кількість ракет, випущених по Україні
У Повітряних силах розповіли, скільки ракет було знищено над Україною / Колаж Главред, фото: УНІАН, t.me.Tsaplienko, скріншот із відео

З початку повномасштабного вторгнення Росії, в небі над Україною було знищено 1709 повітряних цілей різних типів, що становить 85% від загальної кількості випущених по Україні ракет та дронів. Про це повідомив Командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Загалом Сили оборони знищили 1709 ракет різних типів:

  • Х-101/555/55 - випущено – 1360, знищено – 1045;
  • "Калібр" - випущено – 834, знищено – 397;
  • "Іскандер-К" - випущено 154, знищено – 62;
  • Ударні БпЛА "Shahed-136/131" - випущено – 3940, знищено – 3095.

"Відсоток збиття засобів повітряного нападу (крилаті ракети та ударні БпЛА) – наразі становить близько 85" - написав Микола Олещук.

відео дня

Він також додав, що з початку 2023 року Україна отримала перші системи "Patriot" та здатність знищувати балістичні ракети.

"Наразі ми вже знищили 15 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" і десятки балістичних ракет противника. Ми очікуємо на додаткові системи, які зможуть перехоплювати балістичні ракети", - зазначив Командувач Повітряних Сил.

За словами Миколи Олещука, було успішно проведено кілька операцій із знищення російських літаків, які використовували керовані авіабомби та інші засоби для атак по Україні. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України було знищено 329 літаків та 324 гелікоптери противника.

У Повітряних силах повідомили, що протягом цього періоду українська авіація здійснила понад 16 000 вильотів: 7 600 – для ураження вогнем, 8 600 – для забезпечення винищувального авіаційного прикриття.

"Наші пілоти також знищили кілька плавзасобів противника, включаючи їхнє основне лігво – штаб Чорноморського флоту Росії", - написав Микола Олещук.

Удари по Чорноморському флоту

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна завдяки атакам по Чорноморському флоту, позбавила Росію домінування в Чорному морі. У матеріалі Bloomberg зазначається, що російські окупанти базують свій Чорноморський флот у Криму вже 240 років. Зараз обставини стають такими, що Путін ризикує втратити свій флагманський військово-морський центр, оскільки Україна активізує свої атаки на російські військові об'єкти на півострові.

Міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс висловив думку, що удар українських сил по російському військовому кораблю в окупованому Криму в ніч на 26 грудня свідчить про те, що "помиляються ті, хто вважає, що війна в Україні вже завершилася".

Керівниця об'єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" відзначила, що величезний вибух на кораблі у Феодосії не може бути пояснений лише пальним чи боєкомплектом судна. Наталія Гуменюк вважає, що це був своєрідний "різдвяний сюрприз, повністю запакований".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні обстріли ЗСУ
Реклама

Головне за день

Загроза надзвичайно висока: РФ у будь-який момент може атакувати Україну ракетами

Загроза надзвичайно висока: РФ у будь-який момент може атакувати Україну ракетами

21:37 Україна
Росіяни хочуть вибити ЗСУ з важливих плацдармів: подробиці про бої на Херсонщині

Росіяни хочуть вибити ЗСУ з важливих плацдармів: подробиці про бої на Херсонщині

21:25 Україна
Збивають 85% цілей: в Повітряних силах назвали кількість ракет, випущених по Україні

Збивають 85% цілей: в Повітряних силах назвали кількість ракет, випущених по Україні

21:04 Україна
Всі головні новини

Популярне

Не тільки для вина, а й для побуту: навіщо класти винні пробки в холодильник 11618

Не тільки для вина, а й для побуту: навіщо класти винні пробки в холодильник

Найсильніший мороз і незвичайні аномалії: кліматолог здивувала прогнозом на 2024 рік для України 9419

Найсильніший мороз і незвичайні аномалії: кліматолог здивувала прогнозом на 2024 рік для України

Кремль отримав потужний удар в Україні: у Путіна вловили небезпечну тенденцію - ГУР 8757

Кремль отримав потужний удар в Україні: у Путіна вловили небезпечну тенденцію - ГУР

Українці платитимуть 18% з переказів на свою картку: який податок придумав Кабмін 6631

Українці платитимуть 18% з переказів на свою картку: який податок придумав Кабмін

Останні новини

22:08

Ситуація на кордоні: у ДПСУ розповіли про вимоги для виїзду з України

21:37

Загроза надзвичайно висока: РФ у будь-який момент може атакувати Україну ракетами

21:25

Росіяни хочуть вибити ЗСУ з важливих плацдармів: подробиці про бої на Херсонщині

21:04

Збивають 85% цілей: в Повітряних силах назвали кількість ракет, випущених по Україні

20:20

Зірвали плани окупантів: генерал-розвідник назвав ключовий успіх ЗСУ

Що станеться 2024 року і чого чекати українцям: головні прогнозиЩо станеться 2024 року і чого чекати українцям: головні прогнози
19:25

Глибинне українське суспільство хоче жити як до 2022Погляд

19:19

Сильний вітер і дощ: де заливатиме Україну 1 січня

19:15

Місячний календар 1 січня 2023 року: чого варто уникати у перший день 2024 року

18:55

Україна, найімовірніше, отримає F-16 модифікації C/D: що це означає

Реклама
18:37

"Я не розбираюся в політиці": СБУ зловила московську блогерку Маслову в Карпатах

18:24

Новий масований наступ росіян: експерт попередив про загрозу і назвав дату

18:08

Patriot збив уже 15 "Кинджалів": скільки ракет Росія запускала у 2023-му

18:00

Даремно ви її не використовуєте: для чого потрібна зайва дірка на кросівках

17:49

Ворог забігав на позиції, його вибивали: у ЗСУ розповіли про ситуацію під Мар'їнкою

17:34

Бадоєв розповів про стосунки зі своїми дітьми, що живуть за кордоном

17:01

"Роз'їдає цвіль": найпростіший спосіб видалити плями на силіконовому герметику

17:00

Відкрили вогонь по своїх: росіяни пішли штурмом на власні позиції з танкамиВідео

16:58

Виїхала з окупації, але не врятувалася: в Одесі ракета вбила молоду дівчину

16:39

Кому даватимуть повістки на блокпостах на Київщині: військовий розкрив деталі

16:22

Зрадниця Монтян "запинала" Соловйова і Ко в прямому ефіріВідео

Реклама
16:15

В Україні у 2024-му піднімуть зарплати вчителям: як і коли зміняться виплати

16:05

Тривога на Новий рік: у Повітряних силах попередили про загрозу обстрілу

16:02

Найпопулярніші українські серіали на Київстар ТБ у 2023 році: підсумки року

16:01

Росіяни намагаються обійти Авдіївку: ЗСУ - про важкі бої на фронті

15:16

Прикмети 1 січня: що можна і не можна робити в перший день нового року

14:53

Біди закінчаться: на чотири знаки зодіаку чекає неймовірний 2024 рік

14:39

Сергій Притула розкрив подробиці стосунків з колишньою дружиною

14:33

Син божевільного путініста Охлобистіна пішов в армію окупантів

14:28

Коли F-16 з'являться на фронті і які ракети можуть піти у хід: експерт дав чітку відповідь

14:25

Кремль отримав потужний удар в Україні: у Путіна вловили небезпечну тенденцію - ГУР

13:50

Оля Цибульська розповіла про бажання вступити до ЗСУ

13:45

Вся Україна "червона" : у Кривому Розі та Кропивницькому пролунали вибухи

13:39

Чим корисний волоський горіх: надзвичайно цікаві відомості про цей плід

13:36

Полузають ракети Росії: експерт розповів, як F-16 змінять ситуацію у війні

13:29

У ГУР відреагували на маячню Росії про обстріл готелю Харкова: "Будуть покарані"

13:01

Чоловік Еліни Світоліної показав їхню крихітку-доньку біля новорічної ялинки

12:47

Жінка завжди тримає кухонні щипці в машині: причина вас здивуєВідео

12:46

Чому потрібно обов'язково цілуватися під бій курантів: відповідь здивує

12:45

У Путіна "прагнуть" позбавити Україну підтримки одного з найважливіших союзників - WP

12:28

Росія націлена захопити ще один населений пункт відразу після Нового року - Коваленко

Реклама
12:10

"Кінець авіаційного щастя": РФ втратила 30% своїх бомбардувальників Су-34

12:08

Ротару нагадала про себе і "озвалася" до свого сина з невісткою

11:56

Колишня протеже Потапа критично висловилася про його поведінку

11:47

Гороскоп на завтра 1 січня 2024: Стрільцям - витрати, Дівам - любов з першого погляду

11:46

Найсильніший мороз і незвичайні аномалії: кліматолог здивувала прогнозом на 2024 рік для України

11:31

РФ змінила акцент атаки: у ЗСУ пояснили, чому вдалося збити лише половину "Шахедів"

11:29

У Росії є два "завдання" проти України: в ISW розкрили план Путіна

11:25

У Шойгу видали неймовірну нісенітницю, чому вдарили по готелю в Харкові

11:24

"Люк Скайвокер" та Українка-зірка "вікінгів" душевно заспівали "Щедрика" для українцівВідео

11:19

Онука-втікача Ротару захейтили за цинізм під час обстрілів по містах України

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти