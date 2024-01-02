Через кілька днів може бути новий масований обстріл України - Повітряні сили

Російські окупанти перейшли на недоторканний запас ракет.

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РФ може знову влаштувати масований удар по Україні через 4 дні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Російські окупанти можуть знову атакувати Україну ракетами. Статися це може вже через кілька днів. Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він вважає, що ворогу буде достатньо 4 дні, щоб підготувати новий ракетний удар по Україні після сьогоднішньої атаки.

"Для підготовки, я думаю, достатньо тих кількох днів. Спланувати, якщо у них є шаблони певні ... Питання в ракетах, скільки вони собі можуть дозволити випустити в наступний раз. І чи зможуть вони поповнити цей запас", - каже Ігнат. відео дня

Складність для окупантів полягає в тому, що їм доводиться програмувати кожну ракету окремо. Ворог формує маршрут ракети, додає повороти, підйоми і зниження ракети, а також місце виходу для удару.

Ігнат стверджує, що росіяни вже давно перейшли на "недоторканний" запас ракет.

"Бачимо, що багато використовували ракет типу Х повітряного базування. "Калібри" вони не використовують останнім часом, дуже-дуже мало", - додав він.

Ракетний удар РФ по Україні

В результаті масованого ракетного удару РФ по Києву і Харкову, який стався 2 січня, поранено 92 людини, чотири - загинули. Триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби - понад 500 рятувальників, комунальні служби, енергетики, поліція.

Сили ППО збили понад 60 крилатих ракет і десяток "Кинджалів". Спочатку ворог запустив на столицю України близько 15 дронів "Shahed". Далі понад 15 бомбардувальників Ту-95МС запустили крилаті ракети.

Зеленський відреагував на масовану атаку 2 січня. Росія запустила по Україні вночі та вранці майже сто ракет. В результаті є загиблі і багато поранених. За відібрані життя окупанти відповідатимуть. За даними Forbes, Росія витратила на обстріл України 2 січня близько 620 млн доларів.

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