Харків - під масованим ударом, є "прильоти": 40 постраждалих, 1 загиблий

Зараз дуже небезпечно перебувати поза сховищем, попередив мер Харкова Ігор Терехов.

https://glavred.net/ukraine/vzryvy-v-harkove-gorod-pod-massirovannym-udarom-est-prilety-10529831.html Посилання скопійоване

РФ атакує Україну ракетами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС

Вранці 2 січня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Серія потужних вибухів прогриміла в Києві. Також голосно було і в Харкові.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто перебуває під масованим ракетним ударом. За його словами, дуже небезпечно зараз перебувати поза сховищем.

"Є кілька прильотів в центрі Харкова, в районах житлової забудови. Там зараз пожежа, на місце виїхали рятувальники. Інформація про постраждалих зараз уточнюється", - повідомивТерехов.

відео дня

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що російські окупанти завдали щонайменше чотирьох ударів по Харкову. Зокрема, по центральній частині міста.

"На цю хвилину - без постраждалих. Інформація оновлюється. Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів. Виникли пожежі. Подробиці встановлюються. Екстрені служби працюють на місцях", - повідомив він.

Оновлено. Синєгубов пізніше повідомив, що близько 07:30 окупанти завдали ударів по центральній частині Харкова, зокрема по Шевченківському району. Вид ракет встановлюється.

"На цю хвилину - понад 20 постраждалих. Одна людина загинула", - написав він у Telegram.

Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарські споруди, іншу цивільну інфраструктуру, є загоряння автомобілів.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару зросла.

"41 постраждалий внаслідок ранкового удару окупантів по Харкову. 1 жінка загинула, дані встановлюються", - повідомив Синєгубов.

Удари РФ по Харкову

У ніч на 31 грудня Харків постраждав від атаки російських ударних дронів. У центрі міста є влучання. Спалахнули пожежі.

Атака на Харків 30 грудня

Увечері 30 грудня завдали по Харкову ракетного удару.

Росіяни о 19:00 вдарили по місту ракетами типу С-300 з території Білорусі. В результаті постраждав готельний комплекс Kharkiv Palace Hotel, а також одна з ракет влучила в житловий будинок.

21 людина постраждала, зокрема, 11 жінок і 10 чоловіків.

Госпіталізовано - 11 осіб, стан постраждалих – легкий і середній. Загрози життю немає.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.