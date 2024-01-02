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Харків - під масованим ударом, є "прильоти": 40 постраждалих, 1 загиблий

Анна Ярославська
2 січня 2024, 08:10оновлено 2 січня, 09:28
Зараз дуже небезпечно перебувати поза сховищем, попередив мер Харкова Ігор Терехов.
Ракетний удар, рятувальник ДержНС
РФ атакує Україну ракетами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС

Вранці 2 січня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Серія потужних вибухів прогриміла в Києві. Також голосно було і в Харкові.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто перебуває під масованим ракетним ударом. За його словами, дуже небезпечно зараз перебувати поза сховищем.

"Є кілька прильотів в центрі Харкова, в районах житлової забудови. Там зараз пожежа, на місце виїхали рятувальники. Інформація про постраждалих зараз уточнюється", - повідомивТерехов.

відео дня

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що російські окупанти завдали щонайменше чотирьох ударів по Харкову. Зокрема, по центральній частині міста.

"На цю хвилину - без постраждалих. Інформація оновлюється. Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів. Виникли пожежі. Подробиці встановлюються. Екстрені служби працюють на місцях", - повідомив він.

Оновлено. Синєгубов пізніше повідомив, що близько 07:30 окупанти завдали ударів по центральній частині Харкова, зокрема по Шевченківському району. Вид ракет встановлюється.

"На цю хвилину - понад 20 постраждалих. Одна людина загинула", - написав він у Telegram.

Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарські споруди, іншу цивільну інфраструктуру, є загоряння автомобілів.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару зросла.

"41 постраждалий внаслідок ранкового удару окупантів по Харкову. 1 жінка загинула, дані встановлюються", - повідомив Синєгубов.

Удари РФ по Харкову

У ніч на 31 грудня Харків постраждав від атаки російських ударних дронів. У центрі міста є влучання. Спалахнули пожежі.

Атака на Харків 30 грудня

Увечері 30 грудня завдали по Харкову ракетного удару.

Росіяни о 19:00 вдарили по місту ракетами типу С-300 з території Білорусі. В результаті постраждав готельний комплекс Kharkiv Palace Hotel, а також одна з ракет влучила в житловий будинок.

21 людина постраждала, зокрема, 11 жінок і 10 чоловіків.

Госпіталізовано - 11 осіб, стан постраждалих – легкий і середній. Загрози життю немає.

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