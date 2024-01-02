"Буде катастрофа, якщо "Кинджал" вдарить по Києву": Залужний звернувся до Заходу

Головнокомандувач ЗСУ звернувся до партнерів і закликав надати більше систем Patriot.

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У Києві була б катастрофа, якби був удар Кинджалом / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, МО РФ

Російські окупанти випустили по Україні 10 аеробалістичних ракет "Кинжал". Якби хоча б одна така ракета вдарила б по Києву, то наслідки були б катастрофічними. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він додав, що українським силам ППО вдалося збити всі ці ракети. Водночас він зазначив, що Україна потребує більшої кількості систем ППО Patriot.

"Сьогодні Повітряні Сили Збройних Сил України збили 10 із 10 російських аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" за допомогою системи Patriot. Це рекорд. Якби ракети вразили ціль, то наслідки були б катастрофічними. Немає підстав вважати, що ворог на цьому зупиниться. Тому нам потрібно більше систем та боєприпасів до них", - написав Залужний.

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Ракетний удар РФ по Україні

В результаті масованого ракетного удару РФ по Києву і Харкову, який стався 2 січня, поранено 92 людини, чотири - загинули. Триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби - понад 500 рятувальників, комунальні служби, енергетики, поліція.

Сили ППО збили понад 60 крилатих ракет і десяток "Кинджалів". Спочатку ворог запустив на столицю України близько 15 дронів "Shahed". Далі понад 15 бомбардувальників Ту-95МС запустили крилаті ракети.

Зеленський відреагував на масовану атаку 2 січня. Росія запустила по Україні вночі та вранці майже сто ракет. В результаті є загиблі і багато поранених. За відібрані життя окупанти відповідатимуть. За даними Forbes, Росія витратила на обстріл України 2 січня близько 620 млн доларів.

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