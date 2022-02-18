Зменшилася ймовірність вторгнення РФ, але почастішають точкові загострення: Клімкін про дії Путіна

Ймовірність вторгнення Росії зменшилася - Павло Клімкін пояснив багатоходівку Путіна/ Reuters, УНІАН

Ймовірність повномасштабного вторгнення Росії в Україну зменшилася, проте зросла можливість точкових загострень. Російський президент Володимир Путін грає у складну гру, і в його багатоходівку входять гра довкола "легітимізації" бойовиків та ініціювання таких точкових загострень.

Таку думку висловив колишній очільник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі "Право на владу". За його словами, саме після загострення, яке влаштували на Донбасі 17 лютого бойовики, зменшилася ймовірність широкомасштабного вторгнення Росії на територію України.

Клімкін наголосив, що Путін не діятиме так, щоб його дії можна було передбачити. Якщо він збиратиметься напасти, то приховає свої наміри, і цьому навряд чи передуватимуть такі обстріли на Донбасі.

"Сьогодні (17 лютого – ред.) Станицю Луганську й Врубівку обстріляли ворожі гаубиці та міномети снарядами забороненого калібру. Це свідчить, що Путін свідомо "підняв ставки", щоб привернути увагу до того, що відбувається на окупованій території, де, буцімто, "планується наступ ЗСУ", – зазначає дипломат.

Він вважає, що хоч ймовірність нападу найближчим часом зменшилася, з боку Росії посилюватиметься тиск.

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"Я вважаю, що в найближчі дні у нас ймовірність великих дій з боку Путіна зменшилася, але 100% тиск буде підніматися. І осінь теж буде дуже непростою", – зазначив Клімкін.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Хоча в Росії заявили, що почали повертати військових в місця постійної дислокації після військових навчань біля українського кордону і в окупованому Криму, Україна і країни-партнери заявляють, що не побачили реального відведення військ.

Президент України Володимир Зеленський з недовірою поставився до таких заяв і наголосив: "коли відведуть війська – це побачать усі". Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що поки що розвідка не знайшла ніяких доказів того, що Росія і справді відводить війська від українського кордону.

Президент США Джо Байден заявив про те, що є всі підстави очікувати нападу Росії на Україну в "найближчі кілька днів". Також Байден стверджує, що у нього є інформація про ймовірність проведення РФ "операції під чужим прапором".

При цьому у Міноборони Великої Британії опублікували карту ймовірного вторгнення Росії в Україну. У повідомлення відомства наголошується, що на кордоні з Україною спостерігається потужна присутність російських військ, яка дозволяє Кремлю почати війну без попередження.

Ще один можливий сценарій вторгнення озвучив державний секретар США Ентоні Блінкен. За його словами, Росія може вдатися до провокації для вторгнення в Україну і має намір створити привід для нападу.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність "глобального документа" з пунктами про безпеку для України, який би підписали в тому числі РФ і США.

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