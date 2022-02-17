Прорив до Києва та окупація Харкова: у Британії показали карту ймовірної атаки РФ

Кремль може почати війну без попередження, вважають британські розвідники.
У Міністерстві оборони Великобританії опублікували карту ймовірного вторгнення Росії в Україну.
Міноборони Великобританії опублікувало у своєму офіційному Twitter ймовірну схему вторгнення російських військ на територію України.
У повідомлення британського оборонного відомства підкреслюється, що на кордоні з Україною спостерігається потужна присутність російських військ, яка дозволяє Кремлю почати війну без попередження.
Звернемо увагу, що на думку британських розвідників, росіяни можуть атакувати Київ і замкнути кільце біля Дніпра.
Згідно з опублікованою схемою, Харків може виявитися окупований російськими частинами.
Разом з тим на другому етапі війська РФ підуть на Одесу і рушать на захід України.
Оприлюднена карта не виключає удару з території Білорусі.
Загроза вторгнення РФ
Раніше західні ЗМІ повідомили з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.
У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".
15 лютого президент США Джо Байден виступив з терміновою заявою через агресію Росії. За його словами, біля кордонів України знаходяться близько 150 тис. військ у Росії та Білорусі. Загроза вторгнення зберігається. При цьому США готові рішуче реагувати на вторгнення в Україну. Байден додав, що якщо буде атака РФ, США введуть негайні санкції. Північний потік - 2 не буде запущений.
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