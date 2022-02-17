РФ може напасти найближчими днями: Байден розкрив новий сценарій вторгнення в Україну

Джо Байден / Фото Reuters

Президент США Джо Байден заявив про те, що є всі підстави очікувати нападу Росії на Україну в "найближчі кілька днів".

За його словами, загроза російського вторгнення в Україну дуже висока, повідомляє CNN.

Крім того, Байден стверджує, що у нього є інформація про ймовірність проведення РФ "операції під чужим прапором".

При цьому він зазначив, що є ймовірність вважати, що Росія залучена в акції "провокаційного характеру".

Байден додав, що у нього немає планів проводити телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Загроза вторгнення РФ

Раніше західні ЗМІ повідомили з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.

У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".

15 лютого президент США Джо Байден виступив з терміновою заявою через агресію Росії. За його словами, біля кордонів України знаходяться близько 150 тис. військ у Росії та Білорусі. Загроза вторгнення зберігається. При цьому США готові рішуче реагувати на вторгнення в Україну. Байден додав, що якщо буде атака РФ, США введуть негайні санкції. Північний потік - 2 не буде запущений.

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