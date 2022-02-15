Росія відводить війська від українських кордонів: колони військових та техніки рушили в гарнізони

Росія відводить війська від українських кордонів / maxar, скріншот з відео

У Міноборони РФ заявили про початку повернення військових з навчань в місця постійної дислокації. Йдеться про Західний і Південний округи, що межують з Україною.

"Підрозділи Південного і Західного військових округів, які виконали завдання, вже приступили до навантаження на залізничний і автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух у свої військові гарнізони. Окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон", - заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, пише "Інтерфакс".

читайте такожПутін ще не прийняв остаточне рішення щодо вторгнення в Україну-Держдеп СШАВін додав, що російські військові продовжують навчання на ряді напрямків.

"У Збройних Силах РФ триває комплекс масштабних заходів оперативної підготовки військ і сил. У них беруть участь практично всі військові округи, флоти і ВДВ", - заявив представник Міноборони РФ.

Загроза вторгнення Росії

Нагадаємо, раніше журналісти британського видання The Guardian опублікували матеріал про те, що президент США Байден провів телефонні переговори з лідерами ЄС і НАТО, під час яких заявив про готовність Росії до військового вторгнення в Україну найближчими днями. Як стверджує Преса, операція може початися з авіаударів.

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Глава МЗС Великобританії Ліз трас тим часом заявила, що вторгнення Росії в Україну залишається досить ймовірним сценарієм.

За її словами, російські військові можуть зробити спробу вторгнення без розпізнавальних знаків і швидко зайняти Київ.

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