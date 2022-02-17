"Можуть влаштувати теракт або хімічну атаку": Блінкен назвав сценарій вторгнення Росії

Ентоні Блінкен / Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія може вдатися до провокації для вторгнення в Україну.

У своїй заяві на засіданні Радбезу ООН він заявив зокрема, про інсценування теракту або хімічну атаку на цивільних.

За його словами, Росія має намір створити привід для нападу.

"Це може бути насильницька подія в Україні або кричуще звинувачення проти українського уряду, ми поки що не знаємо, що це буде. Це може бути сфабрикований теракт в Росії або будуть виявлені масові поховання. Це може бути інценований удар БПЛА проти цивільних або реальна атака з використанням хімічної зброї. Росія може описати цю подію як етнічні чистки або геноцид", - зазначив Блінкен.

Він вважає, що після можливої провокації російська влада заявлятиме про необхідність реакції захисту російських громадян і росіян в Україні.

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За словами Блінкена, вторгнення може початися з того, що "полетять бомби і ракети".

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"Зв'язок буде порушено. Будуть заблоковані ключові українські установи. Після цього російські танки підуть на ключові українські об'єкти, які вже були нанесені на карту. Ми вважаємо, що ці об'єкти включають Київ. І це не все. Ми знаємо інформацію, що Росія буде нападати на конкретні групи українців. Про все це ми попереджаємо українську владу", - заявив Блінкен.

Загроза вторгнення РФ

Раніше західні ЗМІ повідомили з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.

У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".

15 лютого президент США Джо Байден виступив з терміновою заявою через агресію Росії. За його словами, біля кордонів України знаходяться близько 150 тис. військ у Росії та Білорусі. Загроза вторгнення зберігається. При цьому США готові рішуче реагувати на вторгнення в Україну. Байден додав, що якщо буде атака РФ, США введуть негайні санкції. Північний потік-2 не буде запущений.

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