Зеленський: потрібен глобальний документ з гарантіями безпеки для України

Володимир Зеленський / Фото Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність "глобального документа" з пунктами про безпеку для України, який би підписали в тому числі РФ і США.

Як розповів президент в інтерв'ю РБК-Україна, у нас Північноатлантичний курс України, але на цьому шляху велика відстань - роки і місяці, особливо, якщо буде ескалація.

"Проходячи цей шлях, ми повинні отримати систему гарантій. І хоча б теоретично вона не повинна поступатися системі, яку пропонують країнам НАТО", - сказав він.

Зеленський заявив, що потрібен глобальний документ, і "колективом нормандського формату ми не відбудемося і ніхто не відбудеться".

"Сильні світу цього, включаючи Штати і Росію, сядуть і підпишуть, що є такий ось шлях. Але там має бути три-чотири-п'ять пунктів про безпеку нашої країни. Тоді це розмова", - сказав він.

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Мінські угоди - "бездарно складений документ"

При цьому президент вважає, що Мінські угоди - це бездарно складений документ, оскільки не вирішує всіх питань України.

"Ми весь час говоримо, що давайте йти по "Мінську". Але він про деокупацію Донбасу. Він не вирішує всіх наших питань. Він взагалі говорить про те, що ось Донбас окупований і нам треба його реінтегрувати в Україну. І всі учасники як би за. Питання в тому, як це зробити", - заявив Зеленський.

За його словами, Мінські угоди були складені так, що Україна спочатку опинилася в програшній позиції.

"Цей документ - Мінські угоди - не пов'язаний з військами Росії на кордоні. Він не пов'язаний з питаннями Криму. Ну так складений документ бездарно! Він складений так, щоб ми спочатку були в більш слабкій, програшній позиції", - додав президент.

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Що ще заявив Зеленський в інтерв'ю

Президент України заявив, що Україні не потрібні іноземні військові на її території. За його словами, навіть незважаючи на загрозу вторгнення Росії, це може стати зайвим приводом для дестабілізації.

Також, за словами Зеленського, зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним повинна розблокувати відносини Києва і Москви, главам держав на таких переговорах слід знайти вихід із ситуації і почути про цілі сторін. Після обміну думками можна буде зробити висновок, чи потрібно продовжувати діалог.

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