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"Коли відведуть війська – це побачать усі": Зеленський відповів на заяву РФ про відведення

16 лютого 2022, 14:27

Поки що Україна не помітила ніякого відведення сил.

Коли Росія відведе війська – це побачать усі, зазначив Зеленський/ Reuters

Росія заявила, що частково відводить сили від українського кордону нібито після завершення військових навчань. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що поки що Україна не бачить, щоб РФ справді забирала своїх військових.

За його словами, якщо війська відведуть, це побачать усі, а не лише військові чи розвідка, пише BBC.

"Чесно кажучи, ми реагуємо на ті реалії, які у нас є, і ми поки що не бачимо жодного відведення. Ми щойно почули про це", – заявив президент України.

За словами Зеленського, Україна не боїться, адже ситуація з Російською агресією почалася для неї не зараз, а ще вісім років тому.

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"Щодо загрози, я багато разів говорив, що ми спокійно ставимося до будь-яких загроз, тому що пам'ятаємо, що все це почалося не вчора. Це відбувається вже багато років", – наголосив Зеленський.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україні вдалося стримати Російську Федерацію від подальшого загострення ситуації. Він додав, ситуація з безпекою зараз залишається напруженою, але контрольованою.

У той же час державний секретар США Ентоні Блінкен припустив, що Росія може вторгнутися в Україну цього тижня.

Тим часом у Міноборони Росії заявили, що починають повертати військових з навчань в місця постійної дислокації. Йдеться про Західний і Південний округи, що межують з Україною. Також в РФ заявили про початок відведення військ з тимчасово окупованого Криму.

В МЗС України до таких заяв поставилися з недовірою – очільник відомства Дмитро Кулеба заявив, що Україна повірить у деескалацію тільки тоді, коли побачить реальне відведення військ.

Тим часом у США зазначили, що Путін може тримати війська біля кордону України, щоб "вибивати поступки", а в Міноборони Великої Британії заявили, що не бачать свідчень відведення російських військ від кордонів України, а спостерігають тільки нарощування і будівництво польових госпіталів.

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