УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Розвідка не побачила відведення російських військ від кордонів України, - Рєзніков

16 лютого 2022, 20:17

За словами міністра, навіть якщо російські війська передислокуються з одного місця, то це, найімовірніше, буде тільки міграція в інший район поблизу України

Резніков
Резніков не бачить відведення російських військ / УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що згідно з останнім звітом української розвідки, зібраним в середу, 16 лютого, немає ніяких доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України.

За його словами, влада повірить у те, що РФ серйозно налаштована на деескалацію, і зможе заявити про це, тільки якщо країна-агресор виведе свої війська, військову техніку і озброєння, пише Reuters.

Міністерство оборони Росії опублікувало кадри, на яких, за словами міністра оборони України, на них видно, як танки, бойові машини піхоти і самохідні артилерійські установки залишають окупований Крим.

"На жаль, ми не можемо підтвердити цю інформацію об'єктивними показниками. Вона не підтверджується ні даними української розвідки, ні даними розвідтовариств наших стратегічних партнерів", - сказав міністр.

Резніков додав, що навіть якщо російські війська передислокуються з одного місця, то це, найімовірніше, буде тільки міграція в інший район поблизу України, а не реальне відведення військ.

Реклама

"Всі війська, які вони перекинули повинні повернутися в пункти постійної дислокації. Тоді стане ясно, що вони скасували свої агресивні плани. Виведення людей недостатньо-необхідно також вивести озброєння і техніку", - підсумував він.

Можливе вторгнення Росії в Україну

12 лютого видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.

У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".

15 лютого президент США Джо Байден виступив з терміновою заявою через агресію Росії. За його словами, біля кордонів України знаходяться близько 150 тис. військ у Росії та Білорусі. Загроза вторгнення зберігається. При цьому США готові рішуче реагувати на вторгнення в Україну. Байден додав, що якщо буде атака РФ, США введуть негайні санкції. Північний потік - 2 не буде запущений.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає "цілком можливим", що Росія здійснить акт агресії щодо України на цьому тижні. За його словами, президент РФ Володимир Путін зробив для цього "все необхідне".

Постійний представник Росії в Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що Росія не планує здійснювати вторгнення в Україну ні 16 лютого, ні в будь-який інший день.

Читайте також:

viber
военные вторгнення Росії Резников новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Розвідка не побачила відведення російських військ від кордонів України, - Рєзніков». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Неймовірна удача і солідний достаток: кому із знаків пощастить з грошима в рік ТиграНеймовірна удача і солідний достаток: кому із знаків пощастить з грошима в рік Тигра Гороскоп на сьогодні, 14 лютого 2022: Тільцям - знаки долі, Ракам - гроші, Водоліям - людина з минулогоГороскоп на сьогодні, 14 лютого 2022: Тільцям - знаки долі, Ракам - гроші, Водоліям - людина з минулого Тривожний чемоданчик: 50 речей, які потрібно взяти з собоюТривожний чемоданчик: 50 речей, які потрібно взяти з собою Повітряне бомбардування: у США відмовилися підтвердити інформацію про вторгнення РФ 16 лютогоПовітряне бомбардування: у США відмовилися підтвердити інформацію про вторгнення РФ 16 лютого Росія відводить війська від українських кордонів: колони військових та техніки рушили в гарнізониРосія відводить війська від українських кордонів: колони військових та техніки рушили в гарнізони
20:51

Пара, яка скувала себе ланцюгом в минулому році, продає "узи любові" за 3 млн доларів

20:48

Україні час починати підрахунок збитківПогляд

20:34

Зеленський розповів про переговори західних країн з Росією щодо УкраїниВідео

20:17

Розвідка не побачила відведення російських військ від кордонів України, - РєзніковВідео

20:05

"Радіти рано": Зеленський про відвід військ РФ і ситуацію на кордоні УкраїниВідео

Реклама
19:50

У МЗС Росії обізвали Столтенберга "збитим натовським льотчиком"

19:50

Бойові групи НАТО на сході Європи: Захід готує контрудар на дії Росії

19:35

Європейські лідери проведуть неофіційну зустріч з приводу подій в Україні: названо датуВідео

19:33

Загальнонаціональний телемарафон #UAразом: онлайн-трансляція

19:24

"Нас не лякають будь-які дати": Зеленський звернувся до українцівВідео

19:04

Не з'являлася на публіці вже 260 днів: у Селін Діон підозрюють важке захворюванняВідео

18:59

У РФ раптово заявили, що не допустять війни з УкраїноюВідео

18:54

Пенсії в Україні піднімуть на 1000 гривень: кому і коли чекати підвищенняВідео

18:53

Можливий напад Росії: Європарламент ухвалив резолюцію щодо України

18:52

Таємний роман, підступи колег і неймовірна удача: гороскоп на березень 2022 для ОвнівВідео

18:45

Відмова України від НАТО і публічна заява Альянсу: РФ вибухнула умовою

18:24

Росія, олігархи і Крим з Донбасом: Зеленський затвердив Стратегію держбезпеки

18:23

Олімпіада-2022: українська лижниця потрапила в допінг-скандалВідео

18:17

У Дніпрі запалили найбільший у світі прапор УкраїниВідео

18:15

Зеленський посилив санкції проти видання СтранаВідео

Реклама
18:07

Несподіваний прибуток і удача в грошах: кому зі знаків пощастить в кінці лютогоВідео

17:56

Хто поїде на Євробачення від України: організатори зробили заявуВідео

17:53

"Я не вірю любов з першого погляду": Алеся Бацман розповіла, з чого почався її роман з ГордономВідео

17:14

Екс-шеф Головного управління розвідки Бурба нишком втік за кордон — експерт

16:59

"Метінвест політехніка": у центрі Маріуполя триває активна фаза будівництва

16:44

Метінвест вклав у соціально важливі програми понад 3,4 млрд гривень

16:40

Ціни побили рекорди: що змінилося на ринку нерухомості в Україні за рікВідео

16:38

Прикмети на 17 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

16:20

Мінус $2-3 млрд щомісяця: Україна зазнає удару через істерію щодо "вторгнення РФ"

16:10

Не розслабляйтесяПогляд

16:09

Налетить ураган і замете снігом: в Україну йде небезпечна погодаВідео

16:04

Сума інвестицій Метінвесту в модернізацію виробництва перевищила $11 мільярдів

15:51

1,2 млрд доларів на модернізацію: Метінвест планує поліпшити виробництво в 2022 році

15:39

Естонська розвідка оприлюднила звіт з датами наступу РФВідео

15:26

"Мені справді дуже жаль": Аліна Паш зняла свою кандидатуру як представника України на Євробаченні

15:07

Скандал в Одесі: депутат від "Партії Шарія" прибрав прапори України зі стола на засіданні – відеоВідео

15:03

"Продам гараж на Соломі": у трансляції Reuters з Києва "посольство РФ" зробило оголошенняВідео

15:00

Компанія Метінвест навесні підвищить зарплати на своїх підприємствах

14:58

В Україні різко подорожчав популярний овочВідео

14:48

Українська блогерка в одних трусиках оголила татуювання на інтимному місці

Реклама
14:36

Місячний посівний календар на березень 2022: кращі дні для роботи в городі і саду

14:33

Ердоган оголосив про підготовку зустрічі з Зеленським і Путіним у Туреччині

14:28

Україна завоювала першу медаль на зимових Олімпійських іграх у ПекініВідео

14:27

"Коли відведуть війська – це побачать усі": Зеленський відповів на заяву РФ про відведенняВідео

14:15

Швеція не йде в НАТО - офіційна відмоваВідео

14:11

Україна або підіграє Байдену, або нехай нарікає на себе: розбір промови президентаПогляд

13:48

РФ блокує шлях Києва до НАТО: Лондон повідомив про військову міць біля кордонівВідео

13:47

В Україні різко зросли ціни на хліб: вартість побила п'ятирічний максимумВідео

13:37

Росіяни хочуть реваншуПогляд

13:23

"Велике будівництво" зможе будувати концесійні дороги - зміни до законодавства ухвалено

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти