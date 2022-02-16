Розвідка не побачила відведення російських військ від кордонів України, - Рєзніков

Резніков не бачить відведення російських військ / УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що згідно з останнім звітом української розвідки, зібраним в середу, 16 лютого, немає ніяких доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України.

За його словами, влада повірить у те, що РФ серйозно налаштована на деескалацію, і зможе заявити про це, тільки якщо країна-агресор виведе свої війська, військову техніку і озброєння, пише Reuters.

Міністерство оборони Росії опублікувало кадри, на яких, за словами міністра оборони України, на них видно, як танки, бойові машини піхоти і самохідні артилерійські установки залишають окупований Крим.

"На жаль, ми не можемо підтвердити цю інформацію об'єктивними показниками. Вона не підтверджується ні даними української розвідки, ні даними розвідтовариств наших стратегічних партнерів", - сказав міністр.

Резніков додав, що навіть якщо російські війська передислокуються з одного місця, то це, найімовірніше, буде тільки міграція в інший район поблизу України, а не реальне відведення військ.

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"Всі війська, які вони перекинули повинні повернутися в пункти постійної дислокації. Тоді стане ясно, що вони скасували свої агресивні плани. Виведення людей недостатньо-необхідно також вивести озброєння і техніку", - підсумував він.

Можливе вторгнення Росії в Україну

12 лютого видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.

У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".

15 лютого президент США Джо Байден виступив з терміновою заявою через агресію Росії. За його словами, біля кордонів України знаходяться близько 150 тис. військ у Росії та Білорусі. Загроза вторгнення зберігається. При цьому США готові рішуче реагувати на вторгнення в Україну. Байден додав, що якщо буде атака РФ, США введуть негайні санкції. Північний потік - 2 не буде запущений.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає "цілком можливим", що Росія здійснить акт агресії щодо України на цьому тижні. За його словами, президент РФ Володимир Путін зробив для цього "все необхідне".

Постійний представник Росії в Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що Росія не планує здійснювати вторгнення в Україну ні 16 лютого, ні в будь-який інший день.

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