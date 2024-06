Україна потерпає від обстрілів РФ через нерішучість США: аналітики пояснили загрози

У звіті американського Інституту вивчення війни аналітики повідомили, що публічні заяви американських чиновників щодо можливості завдання ударів американською зброєю по території РФ залишаються нечіткими, а це дозволяє росіянам продовжувати обстрілювати українські міста з літаків.

Аналітики уточнили, що російські війська продовжували здійснювати інтенсивні бомбардування України 5 червня здебільшого з російського повітряного простору.

"Нинішня відсутність ясності в американських обмеженнях на використання Україною наданої США зброї для завдавання ударів по російських військових об'єктах на території Росії, як правило, нівелює можливість змусити Росію самоусунутися від завдавання таких ударів по українській території з російського повітряного простору", - повідомили в ISW.

Також в інституті вивчення війни підкреслили, що публічні повідомлення офіційних осіб про політику США залишаються нечіткими. Зокрема, речник з національної безпеки США Джон Кірбі заявив під час пресконференції 4 червня, що "ніколи не було обмежень для українців збивати ворожі літаки, навіть якщо ці літаки не обов'язково знаходяться в українському повітряному просторі". Водночас він уточнив, що українські сили можуть збивати російські літаки в російському повітряному просторі, якщо вони "становлять безпосередню загрозу" для України.

"Залишається незрозумілим, якою є офіційна політика США щодо того, які російські літаки становлять "безпосередню загрозу" для України, а заяви Кірбі не прояснили, як адміністрація США ставиться до цього питання", - зазначили аналітики.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.