США допускають збільшення радіусу ударів ЗСУ по Росії: що кажуть у Білому домі

Вашингтон не виключив розширення географії ударів американським озброєнням по території Росії, на чому наполягає Україна. Представник Адміністрації Байдена Джон Кірбі на брифінгу ЗМІ 3 червня зауважив, що Білий дім "корегує свою політику" щодо російсько-української війни "по ходу зміни умов на полі бою".
"Я думаю, що нікого не має вражати, що президент Володимир Зеленський з одного боку вдячний, з іншого - продовжує просувати свій кейс. Тому у нас буде така розмова і таке обговорення з українцями", - розповів Кірбі.
Кірбі, зрозуміла річ, поки не може гарантувати, що ці обговорення негайно призведуть до "політичного рішення", але США продовжують "корегувати" свою підтримку ЗСУ, враховуючи нові виклики на полі бою.
Варто зауважити, що напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що Київ вестиме з Вашингтоном щодо цього обговорення, мʼяко натякнувши, що наявні обмеження на види американського озброєння і дальність його застосування не дозволяють Збройним силам вести ефективну оборону.
"У нього (рішення, - Главред) є свої правила, яких потрібно дотримуватися. Якщо коротко, ми цінуємо ухвалене рішення і ми продовжимо працювати з нашими партнерами щодо розширення зони застосування. Чому вони наклали ці обмеження, я не знаю. Але це велике рішення, і ми повинні поважати це і вітати", - відповів Кулеба.
Україна почала використовувати західну зброю по Росії - головне
Напередодні США услід за країнами Європи дозволили Україні бити по території Росії своєю зброєю. Щоправда, ці атаки обмежуються тільки прикордонними регіонами РФ, звідки окупанти ведуть обстріл Харкова і наступають на Україну.
Згідно з даними ЗМІ, ЗСУ атакували позиції російських окупантів у перші години після отримання відповідного дозволу від Вашингтона.
За останньою інформацією, Україна вже почала використовувати проти загарбників, зокрема, установки HIMARS. Главред розкрив вражаючі втрати росіян після прильотів американських снарядів.
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