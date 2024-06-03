США допускають збільшення радіусу ударів ЗСУ по Росії: що кажуть у Білому домі

Наразі ЗСУ можуть атакувати тільки прикордонні регіони Росії.

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США наразі "за" обмежені удари по Росії / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

Вашингтон не виключив розширення географії ударів американським озброєнням по території Росії, на чому наполягає Україна. Представник Адміністрації Байдена Джон Кірбі на брифінгу ЗМІ 3 червня зауважив, що Білий дім "корегує свою політику" щодо російсько-української війни "по ходу зміни умов на полі бою".

"Я думаю, що нікого не має вражати, що президент Володимир Зеленський з одного боку вдячний, з іншого - продовжує просувати свій кейс. Тому у нас буде така розмова і таке обговорення з українцями", - розповів Кірбі.

Кірбі, зрозуміла річ, поки не може гарантувати, що ці обговорення негайно призведуть до "політичного рішення", але США продовжують "корегувати" свою підтримку ЗСУ, враховуючи нові виклики на полі бою.

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Варто зауважити, що напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що Київ вестиме з Вашингтоном щодо цього обговорення, мʼяко натякнувши, що наявні обмеження на види американського озброєння і дальність його застосування не дозволяють Збройним силам вести ефективну оборону.

"У нього (рішення, - Главред) є свої правила, яких потрібно дотримуватися. Якщо коротко, ми цінуємо ухвалене рішення і ми продовжимо працювати з нашими партнерами щодо розширення зони застосування. Чому вони наклали ці обмеження, я не знаю. Але це велике рішення, і ми повинні поважати це і вітати", - відповів Кулеба.

Куди Україна може бити західною зброєю по Росії - в інфографіці Главреда

Україна почала використовувати західну зброю по Росії - головне

Напередодні США услід за країнами Європи дозволили Україні бити по території Росії своєю зброєю. Щоправда, ці атаки обмежуються тільки прикордонними регіонами РФ, звідки окупанти ведуть обстріл Харкова і наступають на Україну.

Згідно з даними ЗМІ, ЗСУ атакували позиції російських окупантів у перші години після отримання відповідного дозволу від Вашингтона.

За останньою інформацією, Україна вже почала використовувати проти загарбників, зокрема, установки HIMARS. Главред розкрив вражаючі втрати росіян після прильотів американських снарядів.

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