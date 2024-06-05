"Важливі можливості для України": у США анонсували новий пакет військової допомоги

Озброєння, яке США виділили в перших двох пакетах допомоги за президентськими повноваженнями, доставлено на передову для українських військових.

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Джейк Салліван заявив, що США скоро відправлять Україні новий пакет військової допомоги / Колаж: Главред, фото: ОПУ, defense.gov

Найближчими тижнями США оголосять про новий пакет військової допомоги для України. Про це під час брифінгу заявив радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван.

"Думаю, найближчими тижнями ви можете очікувати оголошення про подальше постачання важливих можливостей Україні", - сказав Салліван.

Зазначимо, озброєння та техніку, які США виділили в перших двох пакетах допомоги за президентськими повноваженнями Джо Байдена впродовж останніх тижнів, доставлено на передову для українських військових.

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Крім того, Сполучені Штати підготували двосторонні "гарантії безпеки" для України, включно з військовою підготовкою, обміном розвідданими та фінансовою допомогою. Сторони підпишуть угоду за кілька днів до саміту в Швейцарії в кулуарах зустрічі G7 в Італії.

Хто такий Джейк Салліван Джейкоб Салліван - американський державний діяч, радник із національної безпеки віцепрезидента США у 2013-2014 роках, радник президента США з національної безпеки з 2021 року. 23 серпня 2022 року Саллівана було нагороджено Орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня - за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

Як повідомляв Главред, найближчим часом президент України Володимир Зеленський двічі зустрінеться з американським лідером Джо Байденом.

Спочатку Зеленський і Байден проведуть зустріч у Франції, а потім - на полях саміту G7. Президенти поговорять про поглиблення підтримки України та про використання заморожених активів Росії на користь України.

Тим часом Джо Байден пропустить саміт миру у Швейцарії, який відбудеться в червні. Глава Білого дому буде на заході, присвяченому передвиборчому збору коштів у Каліфорнії.

Очолить делегацію США на глобальному Саміті миру в Швейцарії віцепрезидентка США Камала Гарріс.

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