"Важливі можливості для України": у США анонсували новий пакет військової допомоги

Найближчими тижнями США оголосять про новий пакет військової допомоги для України. Про це під час брифінгу заявив радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван.
"Думаю, найближчими тижнями ви можете очікувати оголошення про подальше постачання важливих можливостей Україні", - сказав Салліван.
Зазначимо, озброєння та техніку, які США виділили в перших двох пакетах допомоги за президентськими повноваженнями Джо Байдена впродовж останніх тижнів, доставлено на передову для українських військових.
Крім того, Сполучені Штати підготували двосторонні "гарантії безпеки" для України, включно з військовою підготовкою, обміном розвідданими та фінансовою допомогою. Сторони підпишуть угоду за кілька днів до саміту в Швейцарії в кулуарах зустрічі G7 в Італії.
Хто такий Джейк Салліван
Джейкоб Салліван - американський державний діяч, радник із національної безпеки віцепрезидента США у 2013-2014 роках, радник президента США з національної безпеки з 2021 року.
23 серпня 2022 року Саллівана було нагороджено Орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня - за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.
Як повідомляв Главред, найближчим часом президент України Володимир Зеленський двічі зустрінеться з американським лідером Джо Байденом.
Спочатку Зеленський і Байден проведуть зустріч у Франції, а потім - на полях саміту G7. Президенти поговорять про поглиблення підтримки України та про використання заморожених активів Росії на користь України.
Тим часом Джо Байден пропустить саміт миру у Швейцарії, який відбудеться в червні. Глава Білого дому буде на заході, присвяченому передвиборчому збору коштів у Каліфорнії.
Очолить делегацію США на глобальному Саміті миру в Швейцарії віцепрезидентка США Камала Гарріс.
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