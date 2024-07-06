Українцям несподівано змінили графік: у які години чекати на відключення світла 6 липня

У ДТЕК повідомили про зменшення споживання та збільшення виробітку сонячних електростанцій.

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В Україні змінили графіки відключень електроенергії / Колаж Главред, фото - УНІАН

В Україні продовжили період без погодинних відключень абонентів від електричної енергії в суботу, 6 липня.

Період без відключень продовжено з 15:00 до 16:00. Про це йдеться в повідомленні в офіційному Telegram-каналі ДТЕК.

"Причини: зменшення споживання у вихідний день і збільшення виробітку сонячних електростанцій", - вказується в інформації. відео дня

/ t.me/dtek_ua

Погодинні відключення в Україні 6 липня

Зазначимо, що раніше "Укренерго" повідомило про можливість відмовитися від відключень електроенергії по всій країні в суботу в період з 10:00 до 15:00.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Відключення електроенергії - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Україні виведуть у ремонт енергоблоки АЕС. "Енергоатом" виведе в ремонт п'ять енергоблоків АЕС. Тиждень тому вийшов з ремонту один блок атомної електростанції.

Раніше в Укренерго попередили, що ситуація в українській енергосистемі буде найважчою в середині літа цього року . Через спеку зросте споживання, тому щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати.

Главред писав, що в Києві відключення світла будуть тривалішими, ніж в інших великих містах і регіонах. Насамперед пов'язано з великою кількістю об'єктів критичної інфраструктури, яка потребує електроенергії навіть у період відключень світла.

/ Инфографика: Главред

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