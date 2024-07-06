Українцям несподівано змінили графік: у які години чекати на відключення світла 6 липня

В Україні продовжили період без погодинних відключень абонентів від електричної енергії в суботу, 6 липня.
Період без відключень продовжено з 15:00 до 16:00. Про це йдеться в повідомленні в офіційному Telegram-каналі ДТЕК.
"Причини: зменшення споживання у вихідний день і збільшення виробітку сонячних електростанцій", - вказується в інформації.відео дня
Погодинні відключення в Україні 6 липня
Зазначимо, що раніше "Укренерго" повідомило про можливість відмовитися від відключень електроенергії по всій країні в суботу в період з 10:00 до 15:00.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
Відключення електроенергії - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що в Україні виведуть у ремонт енергоблоки АЕС. "Енергоатом" виведе в ремонт п'ять енергоблоків АЕС. Тиждень тому вийшов з ремонту один блок атомної електростанції.
Раніше в Укренерго попередили, що ситуація в українській енергосистемі буде найважчою в середині літа цього року . Через спеку зросте споживання, тому щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати.
Главред писав, що в Києві відключення світла будуть тривалішими, ніж в інших великих містах і регіонах. Насамперед пов'язано з великою кількістю об'єктів критичної інфраструктури, яка потребує електроенергії навіть у період відключень світла.
Більше новин:
- Величезне угруповання: скільки окупантів зосереджено на кордоні з Україною
- Росія намагається розвинути новий наступ на трьох напрямках: у ЗСУ попередили
- "Головне завдання": Сирський анонсував надважливу стратегію розвитку до 2035 року
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред