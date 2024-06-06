Коли буде найважча ситуація в енергосистемі: в "Укренерго" зробили важливу заяву

Покрити споживання електроенергії в нашій країні буде важко, адже на електростанціях ще триватимуть відновлювальні роботи.

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В "Укренерго" розповіли, коли буде найважча ситуація в енергосистемі/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Ситуація в українській енергосистемі буде найважчою в середині літа цього року. Через спеку зросте споживання, тому щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати.

Про це заявили в "Укренерго", повідомляє Суспільне. У компанії пояснили, що покрити споживання електроенергії, яке може зрости через спеку, буде важко, адже все ще триватимуть відновлювальні роботи на теплових і гідроелектростанціях, що були пошкоджені через масовані удари країни-агресорки Росії.

Ще одна причина, чому важко буде покрити споживання електроенергії, полягає у тому, що влітку гідроелектростанції традиційно знижують виробіток.

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"До того ж влітку гідроелектростанції традиційно знижують виробітку, а енергоблоки атомник станцій перебуватимуть в ремонті та підготовці до максимальних навантажень наступної зими", – додали в "Укренерго".

Ситуація в енергосистемі 6 червня

За повідомленням "Укренерго", в енергосистемі України у четвер, 6 червня, дефіцит упродовж доби, тому ліміти споживання діють з 00:00 до 24:00.

"Сьогодні ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби. Для дотримання лімітів обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів… Інформацію, коли саме можуть бути застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", – зазначили в компанії.

Також в "Укренерго" додали, що негода знеструмила понад 100 населених пунктів у 5 областях – Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській областях.

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні – останні новини

Раніше в "Укренерго" розповіли про дефіцит і сказали, як діятимуть графіки вимкнення світла 6 червня. Обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень для населення та промисловості, щоб дотриматись лімітів споживання електроенергії.

Також раніше повідомлялося, що в одному з великих міст відключення світла будуть тривалішими. У Києві відключення світла тривають довше, ніж у решті великих міст та регіонів, зауважив гендиректор YASNO Сергій Коваленко. Він пояснив, що це насамперед пов’язано з великою кількістю об’єктів критичної інфраструктури, яка потребує електроенергії навіть у період відключень світла.

Нагадаємо, ввечері 5 червня вводилися аварійні відключення електроенергії – 12 областей були без світла.

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