В одному з великих міст відключення світла будуть тривалішими

У Києві відключення світла тривають довше, ніж у решті великих міст та регіонів, зауважив у Facebook гендиректор YASNO Сергій Коваленко.
Він пояснив, що це насамперед повʼязано з великою кількістю обʼєктів критичної інфраструктури, яка потребує електроенергії навіть у період відключень світла.
"У Києві відключають трохи більше, ніж по решті регіонів. Це повʼязано, в тому числі, з великою кількістю критичної інфраструктури", - написав Коваленко.відео дня
Він додав, що від максимально можливого обʼєму споживання віднімається обʼєм критичної - і вже залишок розподіляється між всіма споживачами.
"Маю надію, що ця ситуація трохи збалансується найближчим часом", - додав Коваленко.
Гендиректор YASNO фактично підтвердив попередню заяву Укренерго, що найближчим часом міста України житимуть за графіками відключення світла. Якщо області перевищуватимуть ліміти споживання світла, енергетики того ж дня вводитимуть аварійні відключення.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
Відключення світла - графіки на четвер, 6 червня
У четвер, 6 червня, впродовж доби в Україні будуть діяти графіки вимкнення електроенергії. Їх застосовуватимуть для побутових та промислових споживачів. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.
У компанії попередили, що при перевищенні лімітів, для усіх категорій споживачів можуть застосовувати аварійні відключення.
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