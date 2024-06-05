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В одному з великих міст відключення світла будуть тривалішими

Яна Ставська
5 червня 2024, 20:56
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Завтра, 6 червня, графіки відключення світла діятимуть у всіх регіонах України. Читайте на Главреді, коли і де не буде світла.
В одному з великих міст відключення світла будуть тривалішими
Завтра, 6 червня, світла не буде у всіх регіонах України - графіки відключення / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

У Києві відключення світла тривають довше, ніж у решті великих міст та регіонів, зауважив у Facebook гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

Він пояснив, що це насамперед повʼязано з великою кількістю обʼєктів критичної інфраструктури, яка потребує електроенергії навіть у період відключень світла.

"У Києві відключають трохи більше, ніж по решті регіонів. Це повʼязано, в тому числі, з великою кількістю критичної інфраструктури", - написав Коваленко.

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Він додав, що від максимально можливого обʼєму споживання віднімається обʼєм критичної - і вже залишок розподіляється між всіма споживачами.

"Маю надію, що ця ситуація трохи збалансується найближчим часом", - додав Коваленко.

Гендиректор YASNO фактично підтвердив попередню заяву Укренерго, що найближчим часом міста України житимуть за графіками відключення світла. Якщо області перевищуватимуть ліміти споживання світла, енергетики того ж дня вводитимуть аварійні відключення.

Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Відключення світла - графіки на четвер, 6 червня

У четвер, 6 червня, впродовж доби в Україні будуть діяти графіки вимкнення електроенергії. Їх застосовуватимуть для побутових та промислових споживачів. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.

У компанії попередили, що при перевищенні лімітів, для усіх категорій споживачів можуть застосовувати аварійні відключення.

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