Бійці ГУР провели зухвалу операцію Криму: що вдалося 'вполювати'

Воїни показали момент знищення російського катера.

Головне:

Дрони ГУР уразили радіолокаційну техніку ворога

У Криму під вогонь бійцій ГУР потрапив ще російський катер

У тимчасово окупованому Криму українські розвідники уразили три радіолокаційні станції РФ, також уражено ворожий десантний катер. Про це розповіли у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.

""Примари" ГУР на полюванні: у Криму уражено три РЛС та десантний катер росіян ", - йдеться в повідомленні. відео дня

У пресслужбі додали, що дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують нищити цінну радіолокаційну техніку окупантів на Кримському півострові.

На цей раз під прицілом розвідників опинилися наступні ворожі цілі:

РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф";

РЛС П-18 "Тєрєк";

РЛС 55Ж6У "Нєбо-У";

десантний катер "БК-16".

Як розвідники уразили російські цілі у Криму - дивіться у відео:

Яка ціль операцій та ударів по об'єктах в глибині РФ

Нещодавно керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Україна кардинально оновила підхід до ведення війни. Глибокі удари по території Росії вже приносять помітні результати.

"Глибокі удари зосереджені у двох напрямках. Перший - суттєво паралізувати видобуток та переробку російської нафти, які є основним джерелом доходів бюджету РФ. Другий - цілеспрямовані атаки на оборонну промисловість та компанії, що виробляють зброю і техніку для армії", - розповів керівник ГУР.

Російські НПЗ / Інфографіка: Главред

Ураження російських цілей - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 23 жовтня Сили оборони завдали потужного удару по стратегічному "Рязанському" НПЗ та складу боєприпасів в Бєлгородській області.

До речі, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розповідав, що Сили оборони України продовжують завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, але у РФ намагаються приховати деталі цих атак.

Крім того, учасники партизанського руху "Атеш" повідомили, що їм вдалося паралізувати залізничне сполучення окупантів у Чуваській Республіці, на території країни-агресорки.

