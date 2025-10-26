Бійці ГУР провели зухвалу операцію Криму: що вдалося 'вполювати'

Головне:
- Дрони ГУР уразили радіолокаційну техніку ворога
- У Криму під вогонь бійцій ГУР потрапив ще російський катер
У тимчасово окупованому Криму українські розвідники уразили три радіолокаційні станції РФ, також уражено ворожий десантний катер. Про це розповіли у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.
""Примари" ГУР на полюванні: у Криму уражено три РЛС та десантний катер росіян ", - йдеться в повідомленні.відео дня
У пресслужбі додали, що дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують нищити цінну радіолокаційну техніку окупантів на Кримському півострові.
На цей раз під прицілом розвідників опинилися наступні ворожі цілі:
- РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф";
- РЛС П-18 "Тєрєк";
- РЛС 55Ж6У "Нєбо-У";
- десантний катер "БК-16".
Як розвідники уразили російські цілі у Криму - дивіться у відео:
Яка ціль операцій та ударів по об'єктах в глибині РФ
Нещодавно керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Україна кардинально оновила підхід до ведення війни. Глибокі удари по території Росії вже приносять помітні результати.
"Глибокі удари зосереджені у двох напрямках. Перший - суттєво паралізувати видобуток та переробку російської нафти, які є основним джерелом доходів бюджету РФ. Другий - цілеспрямовані атаки на оборонну промисловість та компанії, що виробляють зброю і техніку для армії", - розповів керівник ГУР.
Ураження російських цілей - новини за темою
Як писав Главред, у ніч на 23 жовтня Сили оборони завдали потужного удару по стратегічному "Рязанському" НПЗ та складу боєприпасів в Бєлгородській області.
До речі, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розповідав, що Сили оборони України продовжують завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, але у РФ намагаються приховати деталі цих атак.
Крім того, учасники партизанського руху "Атеш" повідомили, що їм вдалося паралізувати залізничне сполучення окупантів у Чуваській Республіці, на території країни-агресорки.
