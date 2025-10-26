Рус
Читати російською
Бійці ГУР провели зухвалу операцію Криму: що вдалося "вполювати"

Маріна Фурман
26 жовтня 2025, 15:43
241
Воїни показали момент знищення російського катера.
операция ГУР
ГУР провели успішну операцію / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Головне:

  • Дрони ГУР уразили радіолокаційну техніку ворога
  • У Криму під вогонь бійцій ГУР потрапив ще російський катер

У тимчасово окупованому Криму українські розвідники уразили три радіолокаційні станції РФ, також уражено ворожий десантний катер. Про це розповіли у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.

""Примари" ГУР на полюванні: у Криму уражено три РЛС та десантний катер росіян ", - йдеться в повідомленні.

відео дня

У пресслужбі додали, що дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують нищити цінну радіолокаційну техніку окупантів на Кримському півострові.

На цей раз під прицілом розвідників опинилися наступні ворожі цілі:

  • РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф";
  • РЛС П-18 "Тєрєк";
  • РЛС 55Ж6У "Нєбо-У";
  • десантний катер "БК-16".

Як розвідники уразили російські цілі у Криму - дивіться у відео:

Бійці ГУР провели зухвалу операцію Криму: що вдалося 'вполювати'

Яка ціль операцій та ударів по об'єктах в глибині РФ

Нещодавно керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Україна кардинально оновила підхід до ведення війни. Глибокі удари по території Росії вже приносять помітні результати.

"Глибокі удари зосереджені у двох напрямках. Перший - суттєво паралізувати видобуток та переробку російської нафти, які є основним джерелом доходів бюджету РФ. Другий - цілеспрямовані атаки на оборонну промисловість та компанії, що виробляють зброю і техніку для армії", - розповів керівник ГУР.

Бійці ГУР провели зухвалу операцію Криму: що вдалося 'вполювати'
Російські НПЗ / Інфографіка: Главред

Як писав Главред, у ніч на 23 жовтня Сили оборони завдали потужного удару по стратегічному "Рязанському" НПЗ та складу боєприпасів в Бєлгородській області.

До речі, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розповідав, що Сили оборони України продовжують завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, але у РФ намагаються приховати деталі цих атак.

Крім того, учасники партизанського руху "Атеш" повідомили, що їм вдалося паралізувати залізничне сполучення окупантів у Чуваській Республіці, на території країни-агресорки.

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ГУР
