"Ми люди ввічливі": Росія визнає незалежність України, але є нюанс

Маріна Фурман
26 жовтня 2025, 19:33
680
Міністр внутрішніх справ Росії зробив низку заяв про війну в Україні та припинення вогню.
Лавров, ВСУ
Лавров прокоментув скасовану зустріч Трампа та Путіна / Колаж: Главред, фото: МЗС РФ, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Ключові тези Лаврова:

  • Росія визнає незалежність України
  • Москва готова до перемовин із США
  • Україна намагається виграти час закликами про принення вогню

Країна-агресор Росія визнає незалежність України, але жителі тимчасово окупованих територій нібито зазнавали шокуючої дискримінації з боку Києва. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, якого цитують росЗМІ.

Він зазначив, що для Росії нібито головною метою війни в Україні залишаються не території, а люди, які на них проживають.

Росія готова до контактів США

Лавров також оцінив готовність Росії проявити гнучкість у переговорах.

Він повідомив, що тема нових переговорів або зустрічей не піднімалася після телефонної розмови з Рубіо 20 жовтня, проте "Росія готова продовжувати контакти з США в комфортному для американців темпі".

Він зазначив, що питання про території в рамках українського врегулювання обговорюється в найрізноманітніших форматах.

Заклики про припинення вогню — це спроба України виграти час

Глава МЗС Росії Сергій Лавров сказав, що нібито заяви Володимира Зеленського та його команди про припинення вогню - це спроба України виграти час.

"У вересні цього року він (Зеленський) заявив, що Путін ніколи не отримає ні п’яді землі...Що це не рішення, а всього лише пауза. А ізоляція Росії має зберігатися назавжди", — продовжив Лавров.

Тому, за словами Лаврова, коли Росія чує заклики до припинення вогню, то розуміє, що насправді "вони просто хочуть знову виграти час".

Росія не порушує Будапештський меморандум

Російська сторона не вважає, що якимось чином порушує Будапештський меморандум, заявив Лавров.

"Там йдеться про те, що Україна, так само як і інші колишні радянські республіки, які відмовилися від ядерної зброї, отримає гарантії, які ядерні держави надають неядерним державам. Ось і все. Це все. Ці гарантії свідчать, що ядерна зброя не буде використана проти неядерних держав, які є учасницями Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", - сказав МЗС Росії.

Лавров нагадав про ОБСЄ: мовляв, Київ порушив усі ці зобов’язання щодо демократії, свободи слова та прав нацменшин.

Класика: "винні лише інші", а про власну агресію — ні слова.

Зустріч Трампа та Путіна

Лавров також згадав про заплановану зустріч російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.

Він сказав, що ініціатива щодо зустрічі лідерів нібито виходила від американської сторони, а проведення переговорів залежить від США.

"Так що ініціатива є, а ми люди ввічливі. Коли нас запрошують, ми говоримо, що згодні і давайте домовимося про формат, місце і час. Президент США Дональд Трамп в Білому домі сказав, що запрошення скасовується. Пізніше американці сказали, що "скасування" означає "перенесення". Так що все залежить від ініціатора", — зазначив Лавров.

Зустріч Трампа та Путіна - що відомо

Як писав Главред, 16 жовтня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним та анонсував прямі переговори з главою Кремля в Будапешті.

Пізніше зʼясувалося, що зустріч президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна, яка була запланована у Будапешті, не відбудеться.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що готовий відновити переговори з главою Кремля Володимиром Путіним, але лише за умови, що зустріч призведе до укладення угоди про завершення війни в Україні.

Інші новини:

Про персону: Сергій Лавров

Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи.

З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін Сергій Лавров
