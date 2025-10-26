'Життя, яке лише починалося': росіяни вбили 19-річну Анастасію та її маму в Києві

Дівчина разом із мамою переховувалися у ванній кімнаті.

Внаслідок російського удару по столиці загинула Анастасія Маслій та її мати / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ДСНС, facebook/leader171

Росія завдала удару по Києву

Внаслідок ворожої атаки загинула Анастасія та її мати

У ніч на 26 жовтня, російські окупанти атакували Київ. Внаслідок ворожого удару по багатоповерхівці загинула Маслій Анастасія та її мати. Про це повідомили у Києво-Печерському ліцеї №171 "Лідер", випускницею якого була Анастасія.

"Зі скорботою та невимовним болем… Маслій Анастасія - випускниця нашого ліцею 2023 року. Яскрава, талановита, розумна дівчина, сповнена мрій і планів на майбутнє. Життя, яке лише починалося, трагічно обірвалося цієї ночі - разом із мамою Настя загинула внаслідок влучання російського дрона у багатоповерхівку в Деснянському районі", - йдеться у повідомленні столичного ліцею. відео дня

В освітньому закладі пригадують, що дівчина була доброю, щирою та завжди усміхненою.

"Світла пам’ять і вічна шана. Неможливо знайти слова, щоб описати цей біль…", - зазначають у ліцеї.

Фото Анастасії, яка загинула внаслідок російського удару по столиці / фото: facebook/leader171

Що відомо про загибель Анастасії та її матері

Телеканал КИЇВ24 оприлюднив інтерв’ю із сусідкою матері та її 19-річної доньки, які загинули через отруєння димом під час пожежі після атаки безпілотника.

Жінка розповіла, що дівчинку відкачували лікарі, які прибули на місце, але вона померла. Не змогли врятувати і її маму.

"Сусіди загинули, тому що вони переховувалися у ванній кімнаті і вони загинули від чадного димку... Зайнялась пожежа і вони не змогли вийти з ванної кімнати та загинули через чадний дим", - розповіла одна із мешканок будинку.

Російські удари по Україні - новини за темою

Як писав Главред, російські окупаційні війська вночі 26 жовтня завдали масованого удару дронами по Києву. Внаслідок ворожої атаки постраждали та загинули люди.

Пізніше президент Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Києву. Він повідомив, що уночі ворог застосував понад 100 дронів проти України.

Крім цього, 26 жовтня, близько 11:45 у Кривому Розі прогримів вибух. Над містом піднявся густий дим. З'ясувалося, що країна-агресорка Росія атакувала Кривий Ріг КАБом.

