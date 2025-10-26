Рус
Україна і Росія можуть сісти за стіл перемовин, але за однієї умови - NYT

Андрій Ганчук
26 жовтня 2025, 11:33
Обопільні удари по енергетиці здатні змусити Київ і Москву почати перемовини, вважають журналісти.
Зеленський, Путін
Енергетична криза може запустити перемовини між Україною і Росією - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Коротко:

  • Енергетична війна може запустити перемовини Києва і Москви
  • Взимку темпи наступу РФ знизяться, але енергетична війна продовжиться
  • США намагаються посадити Росію за стіл перемовин

Енергетична війна може змусити країну-агресора Росію та Україну сісти за стіл перемовин швидше, ніж будь-яка дипломатія. З настанням зими окупанти продовжать бойові дії, але інтенсивність знизиться через погіршення погодних умов.

У матеріалі The New York Times йдеться, що енергокриза може змусити обидві сторони сісти за стіл перемовин. І цей фактор, імовірно, стане вагомішим, ніж дипломатія.

"Україна активно добивається посилення міжнародного тиску на російську енергетику і водночас наносить власні "далекобійні санкції" - удари по російських енергетичних об'єктах. Росія ж у відповідь систематично атакує українську електричну і газову інфраструктуру, намагаючись паралізувати енергосистему країни напередодні зими", - пишуть журналісти.

Наступ РФ сповільниться, а енергетична війна продовжиться

Згідно з прогнозами експертів, Росія продовжуватиме атаки, але бойові дії сповільняться, а головним стане протистояння саме в рамках енергетичної війни.

США намагаються змусити Росію сісти за стіл перемовин

Аналітик компанії Politik, колишній дипломат Євросоюзу Балаш Ярабік вважає, що нові санкції США щодо російських нафтових гігантів Лукойла і Роснефти стали відповіддю на удари росіян по українській енергетичній інфраструктурі.

Такі обмеження, вважає експерт, повинні змусити Кремль зупинити свої атаки і розглянути можливість обмеженого перемир'я, яке стосується енергетичних об'єктів.

Що каже експерт

Деякі міста, такі як Київ чи Харків, можуть зіткнутися з проблемами в опаленні, сказав в інтерв'ю Главреду військовий експерт Іван Ступак. Якщо РФ збереже чинні темпи ударів по українській енергетиці, взимку будуть проблеми. Але ситуація навряд чи буде критичною.

"Без зайвої паніки і без "рожевих окулярів" слід зазначити, що цієї зими Україні буде непросто, але в нас є генератори, батареї і досвід виживання під час регулярних атак на енергетику. Але чогось критичного я не чекаю", - зазначив Ступак.

Удари Росії по енергетиці України - новини:

Як повідомляв Главред, у Головному управлінні розвідки Міноборони раніше заявили, що тепер ворог зосередився на спробі поступового знищення критичної в прикордонних регіонах. Росіяни вже завдають ударів з такою метою по Харківській, Чернігівській та Сумській областях.

В Україні вже запровадили графіки відключення світла через ворожі удари по енергетичній інфраструктурі. Погодинні відключення в неділю, 26 жовтня, застосовуються з 9:00 до 22:00.

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться вже найближчими днями, заявили в Міністерстві енергетики. За словами міністра Світлани Гринчук, місцева влада у зв'язку зі зниженням температури ухвалюватиме рішення про включення опалення.

