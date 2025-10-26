Згорів до тла: росіяни атакували дроном пасажирський автобус з людьми

Російські війська атакували мікроавтобус на Сумщині, завдавши прицільного удару по мирних жителях — серед поранених є дитина, повідомили в ОВА.

Росіяни атакували дроном пасажирський автобус з людьми / Колаж: Главред, фото: Сумська ОВА, Сумська обласна прокуратура

Росіяни атакували мікроавтобус з людьми на Сумщині

Громадський транспорт який їхав до Сум - вигорів вщент

Російський безпілотник влучив у мікроавтобус на трасі неподалік Миколаївської сільської громади на Сумщині. Внаслідок атаки є поранені, серед них - дитина. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Григоров повідомив, що ворог завдав прицільного удару по пасажирському транспорту, фактично по мирних людях.

За попередніми даними, поранено п’ятьох осіб, серед них — неповнолітня дитина. Стан однієї з постраждалих оцінюється як тяжкий.

Усіх поранених оперативно евакуювали з місця обстрілу. Мікроавтобус, який прямував у напрямку Сум, повністю згорів.

"На цій ділянці траси не мав рухатися рейсовий транспорт – для перевезень визначені інші маршрути. Усі обставини події з’ясовуємо", - йдеться у повідомленні.

Сумська обласна прокуратура зазначила, що було розпочато слідство за фактом атаки БпЛА по мікроавтобусу у Сумському районі.

Під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

За попередніми даними, 26 жовтня 2025 року близько 16:50 російський безпілотник атакував рейсовий мікроавтобус, що рухався трасою Суми–Білопілля. У салоні перебували п’ятеро пасажирів і водій, усі вони зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Правоохоронці та прокурори фіксують наслідки обстрілу, а розслідування проводить слідче управління поліції Сумського району.

Суми / Інфографіка: Главред

Удари РФ по енергетиці посилились - експерт розкрив, чого чекати українцям взимку

Нагадаємо, як писав Главред, тривалі відключення електроенергії взимку можуть стати цілком можливими, особливо якщо зима буде холодною — у такому разі українці ризикують залишатися без світла до 20 годин. Про це повідомив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Він нагадав, що торік подібний сценарій не реалізувався лише завдяки теплій зимі, однак за звичайних температур така ситуація може стати реальністю.

Експерт зазначив, що йдеться не про постійні відключення, але під час сильних морозів чи перевантаження енергосистеми тривалість знеструмлень може суттєво зрости.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 26 жовтня російські війська здійснили атаку на Київ. Унаслідок влучання в багатоповерховий будинок загинули Маслій Анастасія та її мати. Про трагедію повідомили в Києво-Печерському ліцеї №171 "Лідер", випускницею якого була Анастасія.

Крім того, 26 жовтня, близько 11:45 у Кривому Розі стався вибух — над містом здійнявся густий дим. Ворог завдав удару по місту КАБом.

Заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький зазначив, що російські війська зосередили свої удари на об’єктах енергетичної інфраструктури в трьох прикордонних областях — Чернігівській, Сумській і Харківській. Про справжню мету цих атак розповів військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

