Погода не припиняє дивувати: в Україну йде відчутне потепління, але є нюанс

Маріна Фурман
26 жовтня 2025, 16:50оновлено 26 жовтня, 17:48
Синоптик розповів, якою буде погода в Україні на початку листопада.
Прогноз погоди на тиждень / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода з 27 жовтня по 2 листопада
  • У яких регіонах очікуються зливи та похолодання

Упродовж нового робочого тижня очікується мінливий характер погоди. По всій території країни пройдуть дощі, часом можливі навіть зливи. Поступове покращення погодних умов прогнозується ближче до вихідних. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Погода на 27 жовтня

У понеділок, 27 жовтня, погода буде мінливою через атмосферні фронти та циклон. У більшості регіонів України пройдуть дощі, на Лівобережжі очікуються сильні опади вдень, а на півдні можливі поодинокі грози. Місцями з’явиться туман.

Температура повітря в нічний час очікується в межах +6…+12 °С, вдень +8…+13 °С, на крайньому півдні та у Криму +13…+18 °С.

Погода на 27 жовтня / фото: meteoprog

Погода на 28 жовтня

У вівторок, 28 жовтня, вночі у східних та південних регіонах, вдень у більшості областей України пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. У Карпатах прогнозують сніг.

Вночі температура повітря становитиме +2…+8 °С, на крайньому південному сході +7…+11 °С; вдень +8…+13 °С, у Приазов'ї та Криму +15…+18 °С. У Карпатах вночі 0...-5 °С, вдень -2...+3 °С.

Погода на 28 жовтня / фото: meteoprog

Погода на 29 жовтня

Вночі у східних та південних регіонах, а вдень 29 жовтня у північних та західних областях пройдуть дощі. У інших опадів не прогнозується.

Температура повітря в нічний час очікується в межах +2…+8 °С, вдень стовпчики термометрів покажуть +7…+12 °С.

Погода на 29 жовтня / фото: meteoprog

Погода на 30 жовтня

У четвер, 30 жовтня, на сході та півночі України пройдуть невеликі дощі, а в інших регіонах опадів майже не буде. Вночі та вранці місцями очікується туман.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2…+8 °С, вдень +10…+15 °С, на півдні та на Прикарпатті місцями +16…+17 °С.

Прогноз погоди на 30 жовтня / фото: ventusky

Погода на 31 жовтня

У п'ятницю, 31 жовтня, короткочасні опади можливі лише вдень на заході країни.

Температура повітря вночі очікується в діапазоні +2…+8 °С, вдень +10…+15 °С, на крайньому півдні місцями +16…+17 °С.

Прогноз погоди на 31 жовтня / фото: ventusky

Погода на 1 листопада

У суботу, 1 листопада, дощі варто очікувати у західних областях, вдень опади можливі ще у північних регіонах країни. На решті території України буде сухо і тепло.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +5…+11 °С, вдень +9…+14 °С, на півдні та на Прикарпатті місцями +15…+17 °С.

Прогноз погоди на 1 листопада / фото: ventusky

Погода на 2 листопада

У неділю, 2 листопада, невеликі дощі очікуються на півночі та в центрі України, а в інших регіонах погода буде переважно сухою.

Температура повітря вночі передбачається +4…+10 °С, вдень +8…+13 °С, у південних та західних областях +12…+17 °С.

Нагадаємо, погода в Україні 26 жовтня буде місцями дощовою та сніжною.

Дощова погода, за прогнозом Наталки Діденко, протримається і на початку нового робочого тижня.

До речі, Главред докладно розповів, яка погода буде 27 жовтня в Києві та інших частинах України.

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

