"Потрібно було діяти інакше": Суханов зізнався, яке рішення стало помилкою

Відомий телеведучий Олексій Суханов провів більшу частину своєї кар’єри в Росії, де здобув популярність і побудував успішну професійну траєкторію. Проте у 2014 році він прийняв важливе рішення залишити країну-агресорку, хоча наважитися на цей крок йому було непросто.
У своєму інтерв’ю YouTube-проєкту "Говорить Суханов" телеведучий розповів, що тривалий час вагався, перш ніж остаточно вирішити переїхати:
"Я тричі намагався скінчити з так званою Росією. Мене відмовляли. Я дослухався і чомусь йшов на той компроміс", – зізнався Суханов.
Телеведучий підкреслив, що нині шкодує про те, що не поїхав одразу:
"Я зараз собі докоряю, себе сварю за це. Відпрацювавши ту помилку, я впевнений, що мені треба було відразу поїхати, не йти на якісь компроміси й не дослухатися до порад доволі близьких для мене людей".
Нагадаємо, що у 2019 році Суханов отримав українське громадянство, а у 2022 році публічно показав новий паспорт. Цей крок став для нього символічним і підкреслив остаточний розрив із минулим життям у Росії та прихильність до нової країни.
Про персону: Олексій Суханов
Олексій Суханов - український (у минулому російський) журналіст, теле- і радіоведучий. Ведучий українського ток-шоу "Говорить Україна" на телеканалі "Україна" (2012-2022), ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканалі 1+1 Україна (з 2023), повідомляє Вікіпедія.
