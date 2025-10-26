"Потрібно було діяти інакше": Суханов зізнався, яке рішення стало помилкою

Суханов пояснив, чому рішення залишити Росію стало для нього одним із найважливіших у житті.

Телеведучий зізнався, що три рази намагався розірвати зв’язки з РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/mrsuhanov

Відомий телеведучий Олексій Суханов провів більшу частину своєї кар’єри в Росії, де здобув популярність і побудував успішну професійну траєкторію. Проте у 2014 році він прийняв важливе рішення залишити країну-агресорку, хоча наважитися на цей крок йому було непросто.

У своєму інтерв’ю YouTube-проєкту "Говорить Суханов" телеведучий розповів, що тривалий час вагався, перш ніж остаточно вирішити переїхати:

"Я тричі намагався скінчити з так званою Росією. Мене відмовляли. Я дослухався і чомусь йшов на той компроміс", – зізнався Суханов.

Телеведучий підкреслив, що нині шкодує про те, що не поїхав одразу:

"Я зараз собі докоряю, себе сварю за це. Відпрацювавши ту помилку, я впевнений, що мені треба було відразу поїхати, не йти на якісь компроміси й не дослухатися до порад доволі близьких для мене людей".

Олексій Суханов / інфографіка: Главред

Нагадаємо, що у 2019 році Суханов отримав українське громадянство, а у 2022 році публічно показав новий паспорт. Цей крок став для нього символічним і підкреслив остаточний розрив із минулим життям у Росії та прихильність до нової країни.

Про персону: Олексій Суханов Олексій Суханов - український (у минулому російський) журналіст, теле- і радіоведучий. Ведучий українського ток-шоу "Говорить Україна" на телеканалі "Україна" (2012-2022), ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканалі 1+1 Україна (з 2023), повідомляє Вікіпедія.

