Окупанти просочуються в Покровськ: офіцер ЗСУ розкрив масштаби загрози

Руслан Іваненко
26 жовтня 2025, 17:01
Ситуація в місті залишається складною, і військові закликають бути пильними.
Російські війська намагаються закріпитися в місті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Міноборони РФ

Коротко:

  • Близько 200–250 окупантів зараз у Покровську
  • Визначити точну чисельність ворога важко через погодні умови та забудову

Близько 200–250 окупантів наразі проникли до Покровська і намагаються закріпитися в місті. Про це в ефірі Київ24 розповів офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький.

"Вони шукають проходи, вони їх, на жаль, знаходять і вони просочуються в місто. За різними оцінками, 200-250 окупантів зараз перебувають у Покровську", – зазначив він.

Складності у визначенні чисельності ворога

Цехоцький підкреслив, що визначити точну чисельність ворога складно через несприятливі погодні умови та особливості міської забудови, що ускладнюють моніторинг та оборону.

Пропаганда ворога та інформаційна боротьба

За його словами, ситуація у місті залишається напруженою, а російська пропаганда активно намагається створити враження нібито успіхів на фронті.

"Ворог веде пропагандистську війну дуже активно, вони постійно оголошують те, чого насправді немає, і це дає їм короткочасну перевагу, що ми там захопили, ганчірку вивісили і так далі", – пояснив офіцер.

Цехоцький також наголосив на важливості критичного ставлення до інформації. В Україні кожен має право на власну думку та поширення інформації, проте ворог намагається використовувати це у своїх цілях, щоб дезорієнтувати населення та послабити моральний дух.

Окупанти просочуються в Покровськ: офіцер ЗСУ розкрив масштаби загрози
Покровськ / Інфографіка: Главред

Можливі територіальні зміни на фронті – думка експерта

Військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак в інтерв’ю Главреду розповів про можливі територіальні зміни на фронті.

"Може впасти Костянтинівка. Російські війська можуть підійти ближче до Запоріжжя та захопити частину Дніпропетровської області. Ще рік тому такі сценарії здавалися неймовірними, але тепер це реальність — війська РФ просуваються Дніпропетровщиною. При цьому поки що незрозуміло, чи вони підуть у напрямку Запоріжжя, чи до Павлограда", — зазначив Ступак.

Експерт запевняє, що глобальних територіальних втрат очікувати не слід.

"Із втратою Покровська, мені здається, уже змирилися. За задумом росіян, місто мало впасти ще торік, але досі тримається всупереч усьому", — підкреслив він.

Ситуація на фронті

Як писав Главред, Сили оборони України на Покровському напрямку змогли звільнити 180 квадратних кілометрів території і зачистити 200 кв. км від ворожих військ. Про це розповів командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майор Ігор Плахута.

Нагадаємо, що підрозділ штурмовиків 425-го полку повністю зачистив населений пункт Торське на лівому березі річки Чорний Жеребець у Донецькій області від російських окупантів. Як зазначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан, це високопрофесійні бійці, які ефективно працюють на найскладніших ділянках фронту.

Крім того, раніше повідомлялося, що у разі захоплення міста Куп'янськ у Харківській області росіяни отримують можливість захопити Вовчанськ, що розташований на півночі Харківщини, а також просунутися до лінії Ізюм-Балаклія.

Про джерело: Київ24

Київ24 — український комунальний телевізійний канал, заснований 1995 року. Засновник — Київська міська рада. Директор телеканалу — Юрій Лященко. Відповідно до програмної концепції КП КМР ТК "Київ" за форматом інформаційно-просвітницький телеканал, пише Вікіпедія.

війна в Україні лінія фронту Покровськ новини України Фронт
Більшість навіть не підозрює: як вибрати домкрат, щоб не зламати авто

