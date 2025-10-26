Бій Усик – Вордлі вже призначено: промоутер назвав дату і місце поєдинку

Британський боксер довів, що здатен дивувати навіть найскептичніших експертів.

Переговори щодо поєдинку Усика та Вордлі вже стартують / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk, скріншот

Тимчасовий чемпіон WBO та WBA у надважкій вазі Фабіо Вордлі став наступним суперником абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. Британець сенсаційно переміг Джозефа Паркера достроково, чим привернув до себе увагу всього боксерського світу.

Промоутер Френк Воррен підтвердив підготовку бою

Промоутером Вордлі є відомий британський менеджер Френк Воррен — представник Тайсона Ф’юрі та Даніеля Дюбуа, а також засновник Queensberry Promotions. У коментарі виданню The Ring він розповів про майбутній поєдинок між своїм підопічним і Усиком.

Бій Усика та Вордлі

"Бій уже призначений, тож зараз почнеться період переговорів. Якщо не вдасться досягти угоди, поєдинок буде виставлений на торги. Але я вірю, що ми домовимося. Бій відбудеться, звісно, лише наступного року. Думаю, це буде десь у березні. Я б хотів, щоб це було у Великій Британії, але для цього бою є лише два місця – або Ер-Ріяд, або Лондон. Я б провів його на "Вемблі", – зауважив Воррен.

Таким чином, повернення Олександра Усика на ринг очікується приблизно у березні 2026 року, що відповідає планам чемпіона виступити наступного сезону.

Перед поєдинком із Джозефом Паркером небагато експертів вірили у перемогу Вордлі. Проте британець зумів здійснити справжній апсет і довів, що здатен боротися з найкращими.

Воррен високо оцінив потенціал свого боксера

"Ти знаєш, чого очікувати від Усика, і ти знаєш, чого очікувати від Фабіо. Буде цікаво. Фабіо – один із найцікавіших боксерів світу. Виправте мене, якщо помиляюся, але за оцінками букмекерів Фабіо не міг би цього зробити з Паркером. Але знаєте що? Він продовжує це робити. Це факт.

Олександр Усик / Інфографіка: Главред

Як усі казали перед боєм, є рівні. Є рівні, а потім є Фабіо Вордлі, у якого є "вирівнювач". Якщо він тебе зачепить ним, ти вибуваєш із гри. Звісно, Усик буде величезним фаворитом, я це розумію. Але якщо Фабіо його зачепить, Усик має мати надзвичайно міцне підборіддя, щоб витримати таку силу," – додав промоутер.

Місце проведення бою

За словами Воррена, переговори між командами боксерів стартують найближчим часом. Остаточне рішення щодо місця проведення бою буде ухвалено пізніше.

Нагадаємо, що у команді абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика розкрили деталі щодо його майбутніх виступів. За інформацією директора спортсмена Сергія Лапіна, українець планує повернутися на ринг у першій половині 2026 року.

