Величезне угруповання: скільки окупантів зосереджено на кордоні з Україною

Російські окупанти намагаються реалізувати свій наступ у районі Харківської області.

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Росіяни сконцентрували 500 тисяч солдат на кордоні з Україною та окупованих територіях / Колаж: Главред, фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Уздовж українського кордону та на окупованих територіях російські окупанти стягнули велику кількість своїх сил - понад 500 тисяч солдатів. Про це заявив співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий, повідомляє Еспресо.

"Це досить велике угруповання. На початку повномасштабного вторгнення цифра була, здається, 170 тис. Якщо говорити про концентрацію противника вздовж північних кордонів, то це теж не секрет, вона є і була весь цей час. І у районі Харківщини бачимо певною мірою реалізацію концентрації сил загарбників", - сказав Погорілий.

У районі Сумської області росіяни постійно переміщують свої війська. Поки невідомо, чи буде наступ ворога на цьому напрямку.

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"Звичайно, що це все у першу чергу є інформаційним моментом, щоб тримати певні підрозділи вздовж кордону, щоб бути постійно у напрузі, дестабілізувати обстановку. Але ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій, готуватися, вибудовувати оборону, евакуйовувати населення, реагувати на переміщення противника та завдавати ураження при будь-якій загрозі, у першу чергу цим займаються Сили оборони, які перебувають на позиціях, і суспільство, яке допомагає нашим бійцям", - додав Роман Погорілий.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Війна в Україні - останні новини

Раніше повідомлялося, що ЗСУ розгромили колону росіян дорогою до Вовчанська. У Вовчанську все ще тривають важкі бої з окупантами.

Також раніше повідомлялося, що росіяни прорвалися біля Вовчанська - в ISW розкрили, чому вони сповільнили наступ. Командир українського взводу, який діє на півночі Харківської області, заявив, що загарбники продовжують вести важкі піхотні наступи.

Нагадаємо, Росія позбудеться всіх військово-транспортних Ан-22 - стала відома причина. Росія виводить з експлуатації всі наявні військово-транспортні літаки Ан-22 "Антей", звернули увагу аналітики Defense Express.

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