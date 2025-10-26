Рус
Скільки ще може тривати війна в Україні - Туск привідкрив завісу переговорів

Юрій Берендій
26 жовтня 2025, 14:36
Прем'єр Польщі Туск висловився щодо термінів закінчення війни і процитував президента України Володимира Зеленського.
Туск зробив заяву щодо термінів закінчення війни / Колаж: Главред, фото: 18 окрема бригада армійської авіації, УНІАН

Про що сказав Туск:

  • Україна має право бити по цілях, пов'язаних з РФ
  • Україна за підсумками війни вистоїть як незалежна держава
  • Війна Росії проти України може тривати ще 2-3 роки

Війна Росії проти України може тривати не десятки років, а закінчитись протягом наступних двох-трьох років. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в інтерв'ю The Sunday Times.

Дональд Туск заявив про право України завдавати ударів по об’єктах, пов’язаних із Росією, у будь-якій частині Європи. Це сталося після того, як суд у Варшаві цього місяця відхилив запит Німеччини на екстрадицію українського водолаза, якого звинувачують у причетності до вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" у 2022 році.

Разом із тим Туск визнав, що Київ непокоїться через можливі наслідки тривалої війни для населення та економіки.

"Я не маю сумнівів, що Україна виживе як незалежна держава. Зараз головне питання полягає в тому, скільки жертв буде. Президент Зеленський сказав мені, що сподівається, що війна не триватиме десять років, але Україна готова боротися ще два-три роки", - сказав він.

Політик також наголосив, що війна суттєво підриває російську економіку, яка, на його думку, не зможе витримати довгострокову війну та вже стикається з серйозними труднощами, посиленими новими нафтовими санкціями США.

Водночас Туск вважає, що внутрішні потрясіння в Росії можуть зробити Путіна ще агресивнішим, і висловив сумнів у стабільності нової санкційної стратегії президента Трампа щодо Москви.

"Росіяни перебувають у дуже скрутному становищі [в економічному плані, - ред.]. Чи означає це, що ми можемо сказати, що перемагаємо? Зовсім ні. Вони мають одну велику перевагу над Заходом, а особливо над Європою: вони готові воювати... у воєнний час це абсолютно вирішальне питання", — сказав Туск.

Коли закінчиться війна Росії проти України - думка експерта

Як писав Главред, війна Росії проти України, ймовірно, триватиме до березня 2026 року. До цього часу війська російського диктатора Володимира Путіна намагатимуться досягти всіх можливих результатів на фронті. Таку оцінку дав військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак в інтерв’ю виданню Главред.

За словами Ступака, конфлікт може завершитися раніше у разі непередбачуваних подій — таких як імпічмент Дональда Трампа чи смерть Володимира Путіна. Однак поки цього не сталося, Росія до березня вестиме бойові дії з максимальною інтенсивністю, намагаючись водночас уникати нових санкцій.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, звинувачення, висунуті ФСБ проти російського опозиціонера Михайла Ходорковського, який мешкає в Лондоні, свідчать про паніку в Кремлі. За даними The Telegraph, Володимир Путін боїться перевороту та дедалі більше занепокоєний питанням передачі влади.

Водночас у США неодноразово заявляли про готовність виступити посередником у мирних переговорах між Україною та Росією. Однак несподівано про свою готовність прийняти такі переговори оголосила й Сербія. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Марко Джурич.

Як зазначає The New York Times, енергетичне протистояння може швидше змусити Росію та Україну сісти за стіл переговорів, ніж дипломатичні ініціативи. З настанням зими окупаційні війська, ймовірно, продовжать бойові дії, однак їхня інтенсивність знизиться через складні погодні умови.

Інші новини:

Про джерело: The Sunday Times

The Sunday Times — британська недільна газета, тираж якої робить її найбільшою в категорії британського ринку якісної преси. Була заснована у 1821 році як The New Observer. У березні 2020 року тираж газети The Sunday Times становив 647 622 екземпляра, перевищуючи наклад її головних конкурентів, The Sunday Telegraph і The Observer, разом узятих, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Туск мирні переговори
Карта Deep State онлайн за 26 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 26 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Час змін: Всесвіт скоро подарує велику удачу трьом знакам зодіаку

Час змін: Всесвіт скоро подарує велику удачу трьом знакам зодіаку

"Рішення можна знайти дуже швидко": у Путіна назвали три умови завершення війни

"Рішення можна знайти дуже швидко": у Путіна назвали три умови завершення війни

Погода погіршиться, піде сніг: синоптики дали новий прогноз

Погода погіршиться, піде сніг: синоптики дали новий прогноз

Гороскоп Таро на листопад 2025: Козерогам - гроші, Водоліям - зміни, Рибам - кохання

Гороскоп Таро на листопад 2025: Козерогам - гроші, Водоліям - зміни, Рибам - кохання

