Потужний циклон зі снігом та дощем: у багатьох регіонах оголосили штормове попередження

Синоптики оголосили І рівень небезпечності через опади та сильні пориви вітру.

Прогноз погоди в Україні на 27 жовтня / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 27 жовтня

Де температура повітря опуститься до 0 градусів

Коли повернуться дощі та сніг

Погода в Україні 27 жовтня буде місцями дощовою та сніжною. У цей день навіть очікуються дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях. Там через значні дощі та сильні пориви вітру оголосили І рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 27 жовтня в Україні дощитиме. Регіони будуть під впливом потужного циклону. Істотних опадів не буде лише на заході, півночі та Вінниччині. Температура повітря опуститься до 7-12 градусів тепла. На півдні та південному сході буде тепліше - 12-16 градусів тепла. З четверга-п'ятниці в більшості областей буде потепління та прояснення.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 27 жовтня

В Україні 27 жовтня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі у східних, південно-східних, західних, північних областях. У Карпатах очікується мокрий сніг. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; на півдні країни вночі 7-12°, вдень 11-16°. В Карпатах місцями невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +4

За даними meteoprog, 27 жовтня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+18 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +4...+10 градусів.

Погода 27 жовтня у Києві

У Києві 27 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Як писав Главред, впродовж цього тижня українці можуть очікувати на невелике потепління, однак синоптики попереджають - до кінця жовтня температурний фон знову може знизитися.

Тим часом синоптикиня Наталія Діденко зазначала, що погода в Україні у середу, 22 жовтня, буде без якихось особливих опадів, але можливі заморозки.

Про заморозки у східних областях попереджали і в Укргідрометцентрі. У цих регіонах на 23 жовтня оголосили штормове попередження.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

