Потужний циклон зі снігом та дощем: у багатьох регіонах оголосили штормове попередження

Погода в Україні 27 жовтня буде місцями дощовою та сніжною. У цей день навіть очікуються дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики оголосили І рівень небезпечності у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях. Там через значні дощі та сильні пориви вітру оголосили І рівень небезпечності.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.
Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 27 жовтня в Україні дощитиме. Регіони будуть під впливом потужного циклону. Істотних опадів не буде лише на заході, півночі та Вінниччині. Температура повітря опуститься до 7-12 градусів тепла. На півдні та південному сході буде тепліше - 12-16 градусів тепла. З четверга-п'ятниці в більшості областей буде потепління та прояснення.
Погода 27 жовтня
В Україні 27 жовтня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі у східних, південно-східних, західних, північних областях. У Карпатах очікується мокрий сніг. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; на півдні країни вночі 7-12°, вдень 11-16°. В Карпатах місцями невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +4
За даними meteoprog, 27 жовтня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+18 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +4...+10 градусів.
Погода 27 жовтня у Києві
У Києві 27 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Як писав Главред, впродовж цього тижня українці можуть очікувати на невелике потепління, однак синоптики попереджають - до кінця жовтня температурний фон знову може знизитися.
Тим часом синоптикиня Наталія Діденко зазначала, що погода в Україні у середу, 22 жовтня, буде без якихось особливих опадів, але можливі заморозки.
Про заморозки у східних областях попереджали і в Укргідрометцентрі. У цих регіонах на 23 жовтня оголосили штормове попередження.
