Україну накриють зливи та сильний вітер: у які регіони увірветься штормова погода

У понеділок, 27 жовтня, частину регіонів України накриють дощі та сильний вітер. Стовпчики термометрів опустяться до +7 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, 27 жовтня опадів не прогнозується на заході та півночі України.
"Понеділок буде з дощами і навіть сильними у центральній частині України (окрім Вінниччини), на півдні та в східних областях, а також на Сумщині. Циклон. До дощів приєднається сильний південно-східний вітер", - написала Діденко.
Вона повідомила, що вдень 27 жовтня очікується прохолодна погода - температура становитиме від +7 до +12 градусів, лише на півдні та південному сході буде тепліше — близько +12…+16.
Погода у Києві 27 жовтня
Новий робочий день у столиці розпочнеться без дощу. Вдень стовпчики термометрів ледве досягнуть +8...+10 градусів.
Якою буде погода впродовж тижня
За словами Діденко, в Україні перша половина тижня буде прохолодною та з періодичними дощами.
Починаючи з четверга-п’ятниці, у більшості областей очікується потепління та прояснення.
"Синоптична ситуація найближча - досить комфортна, тому не беріть до уваги апокаліптичних пліток, панікерів та маніпуляторів", - підкреслила Діденко.
