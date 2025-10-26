Україну накриють зливи та сильний вітер: у які регіони увірветься штормова погода

У кількох областях очікується різке погіршення погодних умов.

https://glavred.net/synoptic/ukrainu-nakroyut-livni-i-silnyy-veter-v-kakie-regiony-vorvetsya-shtormovaya-pogoda-10709711.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди на 27 жовтня / Фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні 27 жовтня

У які регіони "увірвуться" штомовий вітер та дощі

У понеділок, 27 жовтня, частину регіонів України накриють дощі та сильний вітер. Стовпчики термометрів опустяться до +7 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, 27 жовтня опадів не прогнозується на заході та півночі України.

відео дня

"Понеділок буде з дощами і навіть сильними у центральній частині України (окрім Вінниччини), на півдні та в східних областях, а також на Сумщині. Циклон. До дощів приєднається сильний південно-східний вітер", - написала Діденко.

Вона повідомила, що вдень 27 жовтня очікується прохолодна погода - температура становитиме від +7 до +12 градусів, лише на півдні та південному сході буде тепліше — близько +12…+16.

Погода в Україні на 27 жовтня / фото: meteoprog

Погода у Києві 27 жовтня

Новий робочий день у столиці розпочнеться без дощу. Вдень стовпчики термометрів ледве досягнуть +8...+10 градусів.

Якою буде погода впродовж тижня

За словами Діденко, в Україні перша половина тижня буде прохолодною та з періодичними дощами.

Починаючи з четверга-п’ятниці, у більшості областей очікується потепління та прояснення.

"Синоптична ситуація найближча - досить комфортна, тому не беріть до уваги апокаліптичних пліток, панікерів та маніпуляторів", - підкреслила Діденко.

Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - новини за темою

Як писав Главред, погода в Україні 26 жовтня буде місцями дощовою та сніжною.

Синоптик Наталка Діденко попереджала українців про те, що 26 жовтня опадів поменшає. Температура повітря підвищиться до 12-17 градусів тепла, а на півдні буде +19 градусів.

Крім цього, зима готує для українців метеорологічні гойдалки. За прогнозами метеоаналітиків, зима в Україні пройде у два етапи – спочатку тепла й волога, а потім різко холодна та сніжна.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред