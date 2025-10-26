Не США: неочікувано з'явився новий можливий посередник у переговорах України і РФ

Унікальний геополітичний баланс дозволяє країні прийняти переговори воюючих держав.

У Сербії зробили неочікувану заяву щодо війни в Україні

Що повідомив Джурич:

Сербія готова прийняти переговори між Україною та Росією

Белград підтримує територіальну цілісність України

У США останнім часом найгучніше заявляли про готовність стати посередником у переговорах України та країни-агресорки Росії. Однак несподівано ще одна країна виявила готовність прийняти у себе мирні переговори.

Про це в ефірі Fox News заявив міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич. За його словами, Сербія входить до списку держав, які пропонують посередництво Україні та Росії.

Яка позиція Сербії щодо війни в Україні

Джурич наголосив, що війна Росії проти України має бути якнайшвидше зупинена. Крім того він сказав, що Сербія підтримує суверенітет і територіальну цілісність усіх країн у межах, визнаних ООН, включно з Україною.

"Сербія пишається своєю незалежною зовнішньою та безпековою політикою, яка формувалася століттями та дозволила нам залишатися самостійною попри те, що ми невелика країна", - додав очільник МЗС країни.

Як США намагаються наблизити мирні переговори України і РФ

Главред писав, що хоч президент США Дональд Трамп продовжує підтримувати Україну, водночас продовжує тиснути як і на Москву, так і на Київ, аби змусити лідерів обох країн сісти за стіл переговорів.

Посол США при НАТО Метью Вітакер пояснив, що Трамп знаходиться у пошуках все нових способів продовження тиску на кремлівського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія підтвердила свої попередні умови мирної угоди з Україною в приватному комюніке, направленому днями до США. Про це комюніке, відоме як "неофіційний документ".

Напередодні стало відомо, що Росія має низку вимог, які вона вважає необхідними для початку переговорів про припинення вогню. Спецпредставник лідера РФ Кирило Дмитрієв назвав щонайменше три умови, які можуть сприяти завершенню війни в Україні.

Раніше в Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп хоче бачити від російського диктатора та воєнного злочинця Путіна не лише розмов, а й конкретних дій для врегулювання війни РФ проти України.

