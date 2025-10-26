Дамба в Бєлгороді не витримала: "Мадяр" розкрив подробиці та наслідки удару

Сили безпілотних систем ЗСУ провели успішну операцію під кодовою назвою "Дамба, ну ти тримайся".

Пошкодження греблі спричинило неконтрольований скид води / Колаж: Главред, фото: скріншот, facebook.com/Brovdi.Art

Дрони ЗСУ вдарили по дамбі Бєлгородського водосховища

Гребля більше не стримує воду, рівень знизився на 1 метр

Підтоплено позиції російських військ біля села Графівка

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий як "Мадяр", підтвердив, що українські війська завдали удару по дамбі Бєлгородського водосховища. Наразі очевидно, що гребля більше не утримує воду.

Як відбувалася операція

За його словами, греблю пошкодили дрони Сил безпілотних систем ЗСУ.

"Візит нанесено Птахами 1 окремого Центру Сил Безпілотних Систем (трансформований 14 полк СБС). Операція отримала назву "Дамба, ну ти тримайся, якщо що!", але, як видно з російської дорозвідки, дамба трохи попсута", — повідомив командувач.

Наслідки удару

Після удару рівень води у водосховищі впав на 100 см, і наслідки цього вже відчуваються нижче за течією.

"В бліндажах в районі села Графівка російським військовим стало "не затишно"", — додав "Мадяр".

Опубліковано також відео, на якому видно неконтрольоване скидання води через пошкоджений шлюз водосховища.

Бєлгородське водосховище / Фото: Скріншот

Зміна підходу України до війни

Главред писав, що, за словами керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, Україна суттєво оновила підхід до ведення війни. Глибокі удари по території Росії вже демонструють відчутні результати.

Нині Збройні сили України поєднують активну оборону на лінії фронту з точковими ударами по стратегічних об’єктах у тилу противника. Такий підхід став можливим завдяки впровадженню технологічних інновацій, удосконаленню планування операцій і більш гнучкому мисленню українського командування.

Удари вглиб Росії - останні новини

Раніше Главред писав, що під удар дронів в Росії зокрема потрапило місто Новошахтинськ, що у Ростовській області. Там зафіксували масштабні пожежі, після чого у населення зникло світло.

Крім того, у неділю, 26 жовтня, військові аеродроми країни-агресора Росії опинились під атакою. Звуки вибухів лунають у Московській області.

Раніше в Оренбурзькій і Самарській областях Росії сталася серія атак безпілотників, що спричинила пожежі на стратегічно важливих об'єктах. Зокрема, пошкоджень зазнали газопереробний завод в Оренбурзі та Новокуйбишевський нафтопереробний завод біля Самари.

Про персону: хто такий "Мадяр" Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

